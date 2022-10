PSG : Coupe du Monde, une grande nouvelle tombe pour Sergio Ramos

Publié par JEAN-LUC D le 28 octobre 2022 à 21:31

À la veille de la réception de Troyes en Ligue 1, le défenseur espagnol du PSG, Sergio Ramos, a reçu une bonne nouvelle pour la Coupe du Monde au Qatar.

PSG : Sergio Ramos présent dans le groupe de l’Espagne pour le Mondial ?

À 36 ans révolus, Sergio Ramos rêve d’une dernière Coupe du Monde avant de raccrocher les crampons. Et selon les dernières rumeurs en provenance d’Espagne, le défenseur central du Paris Saint-Germain aurait une chance de voir son rêve se réaliser dans les prochaines semaines. En effet, à en croire les informations du quotidien madrilène AS, l’international espagnol des Rouge et Bleu serait sur une pré-liste de 55 joueurs établie et envoyée à la FIFA par Luis Enrique, dans l’optique de la Coupe du Monde, qui prendra place du 20 novembre au 18 décembre prochain au Qatar.

Revenu au niveau avec un début de saison plus que remarquable sous les couleurs du PSG, l’ancien mythique capitaine du Real Madrid pourrait donc disputer son cinquième Mondial. Pour rappel, le protégé de Christophe Galtier n’a plus été appelé en sélection depuis mars 2021. Reste maintenant à savoir si le sélectionneur de la Roja fera suffisamment confiance à Ramos pour le retenir dans sa liste définitive, alors qu’il fait face à la rude concurrence de Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric García (FC Barcelone) et Diego Llorente (Leeds).

PSG : Luis Enrique pense à Ramos, mais ignore David De Gea

Toujours selon la même source, si Luis Enrique pense à Sergio Ramos pour disputer éventuellement la Coupe du Monde avec l’Espagne, le sélectionneur de l’Espagne aurait ignoré le gardien de Manchester United dans sa pré-liste de 55 ans. David De Gea ne devrait donc pas être de la fête au Qatar. La faute à une concurrence intense à son poste avec des portiers comme Kepa Arrizabalaga (Chelsea), Unai Simon (Bilbao), Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford) et David Soria (Getafe). Trois d'entre eux participeront à la Coupe du monde contrairement à David De Gea.