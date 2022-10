OL : Laurent Blanc confirme la tendance pour Jérôme Boateng

Publié par Ange A. le 29 octobre 2022 à 04:06

Nouvel entraîneur de l’ OL, Laurent Blanc s’est de nouveau exprimé sur ses attentes envers Jérôme Boateng, placardisé par Peter Bosz.

OL : Un nouveau rôle pour Boateng sous Laurent Blanc

Avec l’arrivée de Laurent Blanc, quelques indésirables de Peter Bosz ont retrouvé du temps de jeu. C’est notamment le cas d’Houssem Aouar et de Jérôme Boateng. En marge de son baptême de feu au Groupama Stadium, Laurent Blanc s’est exprimé sur la situation du milieu de terrain et du défenseur central. S’agissant de Baby-Gone, le nouveau coach de l’ OL lui demande « d’être présent dans le collectif » et de « se remettre dans le coup ». Les exigences sont différentes pour le champion du monde allemand. Le nouvel entraîneur lyonnais voit le défenseur de 34 ans comme un des cadres de son effectif. Raison pour laquelle il compte lui conférer certaines responsabilités, notamment auprès des plus jeunes.

Le message de Blanc à Boateng avant Lille

Pour le nouveau coach de l’Olympique Lyonnais, Jérôme Boateng ne doit pas hésiter à recadrer les plus jeunes, notamment les défenseurs. Laurent Blanc souhaite que l’ancien Bavarois s’implique davantage dans son rôle d’aîné et prenne ses responsabilités devant ses cadets.

« On l’a dit, je le répète, on a un effectif composé de très bons joueurs, de jeunes joueurs. Dans ce secteur, on a beaucoup de jeunes joueurs. Il en faut un qui ait de l’expérience pour parler. Ça peut être Jérôme, je ne dis pas que c’est le seul. A lui de s’impliquer aussi ».

Relancé par Laurent Blanc, Jérôme Boateng reste sur deux titularisations de suite. Il s’agit d’ailleurs de ses deux premiers matchs de la saison. Il n’avait disputé aucune match sur la campagne en cours avant le départ de Peter Bosz et la nomination de Laurent Blanc. Il devrait aligner une nouvelle titularisation ce dimanche lors de la réception du LOSC au Parc OL, avec en prime un rôle de leader de la défense lyonnaise.