ASSE : Battles fait face a des absences, la compo face à Rodez !

Cet après-midi, l'ASSE démarre son aventure en Coupe de France face à Rodez, et Laurent Batlles a dû faire quelques changements dans sa compo.

Opposés à Rodez, pensionnaire de Ligue 2, les joueurs de Laurent Batlles vont devoir se surpasser pour accéder au prochain tour de la Coupe de France. En difficulté en championnat, l'ASSE à l'occasion de faire vibrer ses supporters avec cette compétition que Laurent Batlles ne veut surtout pas négliger :

"On n’est pas là pour galvauder cette compétition, on est là pour essayer d’aller le plus loin possible tout en essayant de faire jouer une équipe qui se construit."