AS Monaco : Deux absences de taille à l'ASM, la compo face au SCO !

Publié par Enzo Vidy le 30 octobre 2022 à 00:47

Après le frustrant match nul jeudi soir, l'AS Monaco reçoit le SCO d'Angers demain, et devra se passer de deux de ses cadres pour ce match

AS Monaco : Mohamed Camara et Ruben Aguilar forfaits

En conférence de presse aujourd'hui pour évoquer la rencontre de demain face à l'Angers SCO, l'entraîneur de l'ASM Philippe Clément a fait un point sur son groupe, et n'a pas annoncé que de bonnes nouvelles. En effet, Ruben Aguilar n'est toujours pas rétabli et ne pourra pas tenir sa place demain soir. Concernant Mohamed Camara, il est suspendu pour la réception des angevins. Enfin, Vanderson est quant à lui incertain pour ce match. Interrogé sur les solutions qu'ils avaient à disposition pour le poste de latéral droit, l'entraîneur monégasque n'a pas énormément d'options :

"Nous n’avons pas beaucoup de séances pour expérimenter, tenter de nouvelles choses. Axel ? Il peut jouer à droite, mais pas exactement dans le même rôle que Ruben et Vanderson, offensivement."

D'après les propos de Philippe Clément, il n'est donc pas impossible de voir Axel Disasi occuper le côté droit de la défense monégasque. Il n’est pas exclu non plus que Vanderson puisse disputer la rencontre. Les prochaines heures devraient éclaircir le coach de l'ASM à ce sujet.

AS Monaco : Victoire impérative demain après-midi

Tenus en échec cette semaine en Ligue Europa à Ferencvaros (1-1), les monégasques n'ont plus gagné depuis le 9 octobre toutes compétitions confondues et une victoire 2-0 à Montpellier. En cruel manque de confiance, les joueurs de Philippe Clement encaissent énormément de buts. Interrogé sur la mauvaise passe que traverse son équipe, le coach de l'AS Monaco veut motiver son équipe pour demain :

"On ne peut pas dire que l’équipe n’a pas mérité de gagner sur cet enchaînement de quatre matchs. En tout cas nous ne pouvons pas rester dans la déception du résultat, il faut aller de l’avant."

Demain face à Angers, les monégasques pourraient se relancer dans la course à l'Europe en cas de victoire.

La compo probable de l'AS Monaco face au SCO :

Gardien : Nübel

Défenseurs : Vanderson, Disasi, Badiashile, Caio Henrique

Milieux : Diatta, Matazo, Fofana, Golovin

Attaquants : Ben Yedder, Embolo