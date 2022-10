OGC Nice : Un cadre du Gym évoque les qualités de Lorient

Publié par Enzo Vidy le 29 octobre 2022 à 23:47

En conférence de presse cet après-midi, un cadre de l'OGC Nice s'est montré très élogieux envers le FC Lorient avant le match de demain

OGC Nice : Lucien Favre complimente le jeu des Merlus

Demain, l'OGC Nice se déplace au Moustoir pour y défier le FCL à 17h05. Les aiglons, 12e au classement, auront forte à faire face aux hommes de Régis Le Bris qui occupent la troisième place de la Ligue 1. lors de la traditionnelle conférence de presse d'avant-match en début d'après-midi, le coach niçois n'a pas manqué de rappeler les qualités de son adversaire de demain :

"C'est une bonne équipe, une très bonne équipe. J'ai vu trois matches, ils sont très bien organisés et ne changent pratiquement jamais de système. Ils ont beaucoup de percussion, beaucoup de puissance. Je trouve qu'ils jouent bien."

Ce discours très admiratif de Lucien Favre envers son adversaire est peut-être un moyen pour motiver ses joueurs qui devront réaliser un match plein pour espérer ramener quelque chose de ce déplacement dans le Morbihan.

OGC Nice : Confirmer la belle victoire en Conférence Ligue jeudi soir

Tout n'a pas été parfait, certes, mais l'essentiel a été fait de la part du Gym jeudi soir. Opposé au Partizan Belgrade, les niçois ce sont imposés 2-1 devant leur public et ont pris la tête de leur groupe avant le match décisif à Cologne jeudi prochain. Entre-temps donc, ce périlleux déplacement demain au Moustoire face aux Merlus, pour des aiglons qui ne ce sont plus imposés depuis le 9 octobre en Ligue 1 et un succès 3-2 à domicile face à l'ESTAC.

Les hommes de Lucien Favre devront impérativement s'imposer pour recoller à la première partie de tableau et remonter progressivement à hauteur des places européennes qui sont encore bien éloignées pour des niçois qui ont besoin de se rassurer dans le jeu.