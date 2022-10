PSG Mercato : Joao Félix, Campos reçoit une nouvelle encourageante

Publié par JEAN-LUC D le 30 octobre 2022 à 01:17

Intéressé par Joao Félix afin de renforcer l’attaque du PSG cet hiver, Luis Campos vient de recevoir une bonne nouvelle pour le joueur de l’Atlético Madrid.

PSG Mercato : Luis Campos prépare son offre pour Joao Félix

À la recherche d’un attaquant supplémentaire pour contenter Kylian Mbappé, qui ne cache plus sa frustration d’évoluer dans un rôle de pivot au Paris Saint-Germain, Luis Campos serait intéressé par le profil de Joao Félix. Désormais confié sur le banc des remplaçants par Diego Simeone, le milieu offensif de 22 ans veut rapidement quitter les rangs de l’Atlético Madrid, de préférence lors du prochain mercato hivernal.

Selon les médias espagnols, le Paris SG préparerait même déjà son offre pour le jeune international portugais. Recruté contre un chèque de 127 millions d’euros en 2019, le compatriote de Cristiano Ronaldo pourrait partir pour environ 70 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Le journal AS confirme que le Paris SG serait bel et bien sur cette piste et pourrait lancer une offensive dès le prochain marché des transferts de janvier. D’autant que l’un des principaux concurrents dans ce dossier aurait finalement jeté l’éponge.

Mercato PSG : Le Benfica lâche l’affaire pour Joao Félix

Outre le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et Manchester United seraient également sur les rangs pour récupérer Joao Félix en cas de départ de l’Atlético Madrid, malgré un contrat courant jusqu'en juin 2026. Mais à en croire Todofichajes, le partenaire d’Antoine Griezmann envisagerait sérieusement la possibilité d’aller se relancer au Benfica Lisbonne dans la seconde moitié de saison dans le cadre d’un prêt jusqu’à l’été prochain.

Un scénario qui ne rentre pas dans les cordes du club portugais selon son entraîneur Roger Schmidt. « Si c'était possible, il serait le bienvenu. C'est un grand joueur, je l'aime beaucoup, mais il ne me semble pas réaliste », a déclaré le technicien allemand dans des propos rapportés par TMW.

Le Paris SG sait donc ce qui lui reste à faire.