PSG Mercato : Annoncé à Paris, Joao Félix a tranché pour son avenir

Publié par JEAN-LUC D le 28 octobre 2022 à 23:31

Relégué dans la hiérarchie des attaquants dans l’esprit de Diego Simeone, Joao Félix pourrait quitter l’Atlético Madrid pour le PSG. La tendance se confirme.

PSG Mercato : C’est décidé, Joao Félix veut partir cet hiver

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, Joao Félix pourrait faire ses valises et changer d’air à la faveur du prochain marché des transferts de janvier. En froid avec son entraîneur Diego Simeone, le milieu de terrain offensif de 22 ans veut désormais quitter l’Atlético Madrid au plus vite. Laissé sur le banc des remplaçant lors des huit derniers matches des Colchoneros, l’international portugais ne souhaiterait plus évoluer sous les ordres du technicien argentin.

Et cela semble même se préciser avec sa virée nocturne après le match nul de son équipe contre le Bayern Leverkusen (2-2), qui ne verra donc pas les huitième de finale de la Ligue des Champions. Entré en jeu à la 87e, Joao Félix s’est rendu à l’anniversaire de sa compagne après le match pour la fête anniversaire avec des amis dans la nuit de mercredi à jeudi.

« La musique n'a pas manqué, les shots de tequila, l'alcool... ni même une partie de bowling, puisque le restaurant dispose d'un petit bowling dans sa zone réservée », a révélé le journal OK Diario, précisant que le compatriote de Vitinha et sa bande sont restés « à l'intérieur même du restaurant jusqu'à 4 heures du matin », avec un Joao Félix « totalement insouciant, fumant et s'amusant. »

Une situation insupportable pour les supporters du club madrilène. La direction de l’Atlético Madrid pourrait donc se résoudre à le laisser filer durant l’hiver. Une occasion en or pour le Paris Saint-Germain qui aimerait associer l’ancien joyau du Benfica à Kylian Mbappé aux avant-postes. Mais Luis Campos devra s’attendre à une rude concurrence dans ce dossier.

Mercato PSG : Luis Campos en danger pour Joao Félix ?

D’après les informations relayées ces dernières heures par OK Diario, Joao Félix serait déterminé à changer d’air après la Coupe du Monde au Qatar. Si la tendance était au départ à un transfert durant l’été, les dirigeants de l’Atlético pourraient finalement se résoudre à une vente en janvier. La relation étant désormais quasi inexistante entre le Golden Boy 2019 et son entraîneur.

Annoncé dans les plans du Paris Saint-Germain, le natif de Viseu envisagerait sérieusement un retour dans son club formateur pour se relancer dans la seconde moitié de saison. En effet, selon Todofichajes, Joao Félix serait prêt à retourner au Benfica Lisbonne en janvier, sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Un scénario qui plairait bien au club portugais, qui considère le numéro 7 de l’Atlético comme un renfort de taille.

Le PSG est donc prévenu.