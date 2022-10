OM : Igor Tudor dévoile son plan pour stopper la MNM !

Publié par Timothée Jean le 14 octobre 2022 à 17:33

Présent en conférence de presse, Igor Tudor s’est exprimé sur le choc PSG-OM qui a lieu ce dimanche. Il est notamment revenu sur la manière de défendre face au trio offensif parisien.

PSG-OM : Igor Tudor sait comment stopper la MNM

Leader du championnat après dix journées, le Paris Saint-Germain accueille ce dimanche l’OM au Parc des Princes pour un Classico chaud bouillant. Si ces dernières années, les Parisiens semblaient nettement supérieurs aux Marseillais, la tendance a peut-être changé cette saison. Fort de ces deux succès contre le Sporting en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille a fait le plein de confiance. Les Marseillais arriveront donc à Paris avec la ferme volonté de poursuivre sur cette belle lancée en remportant les trois points.

La tâche s’annonce très compliquée face à l’ogre parisien, mais Igor Tudor a eu le temps de bien préparer ce Classico et il ne manque pas d’idées pour contrer l’une des grandes forces de l’équipe adverse. L’entraîneur de l’ OM a dévoilé sa recette pour faire déjouer la ligne d'attaque du Paris SG qui devrait être constituée de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Il faudra éviter les erreurs défensives et bien gérer le pressing.

« Je suis toujours confiant. Ce n'est pas toujours facile, mais on accepte ce risque. On fera en sorte de toujours être en supériorité avec les milieux », a-t-il confié.

Reste à savoir si ce plan fonctionnera face à l’armada offensive du PSG. Pour l’heure, Igor Tudor reste confiant pour ce match, même s'il se méfie des Parisiens. L'entraîneur de l' OM sait que le club de la capitale reste une équipe redoutable, en dépit de ses contre-performances ces dernières semaines.

« Je ne pense pas qu'ils soient moins flamboyants. Contre Benfica ils ont fait deux bons matchs. Ils ont des qualités à tous les postes. Nous il faut qu'on reste fidèles à nous-mêmes et exploiter le maximum de notre potentiel », a-t-il ajouté.

Igor Tudor se confie sur l’état d’esprit de ses joueurs

Après ses deux victoires en Ligue des Champions, l’ OM s’est relancé dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Actuel 3e de Ligue 1, le club espère donc réaliser une performance similaire face au PSG, qui a été tenu en échec par le Benfica Lisbonne à deux reprises. L’Olympique de Marseille devra ainsi profiter des carences parisiennes pour réaliser cet exploit. D’ailleurs, Igor Tudor a tenu à rassurer sur le moral de ses joueurs, qui se présenteront face au PSG avec la ferme intention de remporter la victoire.

« Les joueurs sont contents, ça leur plait, ils ont travaillé à fond sur les trois derniers mois, donc c'est important d'avoir les résultats pour concrétiser les efforts et être en confiance (…) C’est vrai que c'est inhabituel de voir un club avec un budget autant supérieur aux autres, ça rend les choses plus difficiles. Mais l'histoire nous enseigne que la victoire est possible. Moi, je veux qu'on montre qu'on est une équipe sérieuse », a-t-il assuré.

Igor Tudor maintient toujours sa philosophie de jeu à Marseille

Après débuts mouvementés et des frictions en interne, l'entraîneur Igor Tudor obtient désormais des résultats positifs sur le banc de l'Olympique de Marseille. Prêt à bousculer les cadres de son vestiaire, le technicien croate est finalement parvenu à imposer sa philosophie de jeu. Et il n’a pas l’intention de change sa méthode.

« Je suis fidèle à ma philosophie, car je crois en ce système, que ça a apporté des résultats et aussi parce que je ne peux pas le changer, les joueurs se demanderaient pourquoi on change de système. Il faut améliorer notre façon de jouer. Les joueurs sont contents de ce qu'on fait, ça leur plaît et c'est important d'avoir les résultats », s'est-il justifié.