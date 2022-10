FC Nantes : Kombouaré en remet une couche sur l'arbitrage

Publié par Jules le 30 octobre 2022 à 16:55

Le coach du FC Nantes ne s'est toujours pas remis des décisions arbitrales de François Letexier, la semaine dernière face à l'OGC Nice en Ligue 1.

FC Nantes : Letexier a refusé de recevoir Kombouaré à la mi-temps

Présent en conférence de presse d'avant-match hier, Antoine Kombouaré est, une fois de plus, revenu sur l'arbitrage du match entre le FC Nantes et l'OGC Nice la semaine dernière. Le technicien nantais a voulu s'expliquer sur ce qui s'était vraiment passé entre lui et François Letexier, l'arbitre de la rencontre, en marge du match entre les Aiglons et les Canaris.

"Je n’ai parlé avec M. Letexier durant le match. J’ai demandé à la mi-temps, il n’a pas souhaité. Ce qu’il s’est passé, c’est que notre analyste vidéo m’a montré à la pause, les images de la main de Viti. Je prends la tablette et je souhaite aller voir M. Letexier. Je demande au délégué, qui m’a dit que M. Letexier ne voulait pas me recevoir. Ça fait bientôt deux ans que je suis ici, je n’ai jamais parlé de l’arbitrage."

De son côté, François Letexier a également tenu à s'expliquer concernant ses décisions arbitrales de la semaine passée. Reste maintenant à voir si ses explications satisfairont l'entraineur du FC Nantes.

Antoine Kombouaré ne digère pas sa convocation

Un autre événement a largement contribué à mettre de l'huile sur le feu et a relancé la polémique concernant l'entraineur du FC Nantes. En effet, la commission de discipline a décidé de convoquer Antoine Kombouaré le jour du match d'Europa League du FCN. Une décision que ne comprend pas le coach des Canaris qui a été obligé de décaler cette réunion.

"Je n’ai pas eu le choix que de la décaler. Parce que les gens qui nous convoquent, je ne sais même pas s’ils regardent les calendriers. L’heure souhaitée initialement, je suis normalement en train de coacher mon équipe à Athènes. La réunion a été décalée au 9 novembre. Moi, sanctionné ? Mais il ne manquerait plus que ça !"

Pour le moment, Antoine Kombouaré se concentre sur les échéances à venir. En attendant, le FC Nantes reçoit déjà le Clermont Foot aujourd'hui en Ligue 1, avant de se déplacer à Athènes donc, pour une rencontre décisive face à l'Olympiakos.