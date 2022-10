ASSE Mercato : Une figure du club tacle durement les dirigeants !

Publié par Enzo Vidy le 29 octobre 2022 à 16:47

Démis de ses fonctions il y a un an, un ancien coach de l'ASSE n'a pas manqué de critiquer les dirigeants sur la gestion de l'effectif stéphanois l'an passé.

ASSE : Claude Puel pas tendre envers ses anciens dirigeants

Nommé entraîneur de l'AS Saint-Étienne le 4 octobre 2019 pour succéder à Ghislain Printant, l'ancien coach de l'OGC Nice, de l'OL et du LOSC sera limogé deux ans plus tard, le 22 octobre 2021 à la suite de mauvais résultats et d'une triste 20e place occupée par l'ASSE en Ligue 1. Dans un entretien pour le magasine So Foot, Claude Puel est revenu sur son passage chez les Verts et sur la gestion du club par les dirigeants :

"Je me suis dit : ils vont se rendre compte qu’il y a un gros travail à faire. Il faut injecter de la jeunesse dans l’effectif, il faut l’améliorer, parce que ce n’est pas suffisant."

En effet, lors de son arrivée au club, Claude Puel estime que l'ASSE, qui avait terminé 4e la saison d'avant, n'est pas armé pour jouer tous les trois jours. Aujourd'hui, il estime que les dirigeants n'ont pas fait ce qu'il fallait cette saison-là :

"Je pensais qu’ils allaient comprendre. Mais en fait, non, ils n’ont pas compris. Et en plus, quand je suis arrivé, il n’y avait plus aucun moyen."

Même si l'ancien coach des Verts n'a pas admis que la mission de redresser le club était impossible, ses déclarations montrent que les dirigeants stéphanois n'ont pas mesuré l'ampleur des dégâts lors de l'arrivée de Claude Puel.

ASSE : Aujourd'hui, le club peine à se relever

Relégué en Ligue 2 suite à la défaite face à l'AJ Auxerre lors des barrages fin mai, l'ASSE a dû faire face à une grosse pénalité suite aux incidents face à l'AJA. Avec un retrait de trois points avant même le début de la saison, les Verts se doutaient que le début de championnat allait être difficile. Mais aujourd'hui, les joueurs de Laurent Batlles sont toujours relégables en Ligue 2 et n'ont toujours pas réellement relevé la tête.

Même si la saison est encore longue, les supporters de l'ASSE n'ont peut-être pas vécu le pire, car rien ne dit que les stéphanois arriveront à se sortir de l'impasse pour éviter la descente en National d'ici la fin de saison.