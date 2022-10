Mercato PSG : Un terrible coup dur se profile au milieu pour Paris

Publié par Ange A. le 31 octobre 2022 à 02:05

Alors qu’il espère un joli chèque suite au départ de Leandro Paredes à la Juventus, le PSG pourrait se voir priver de cette enveloppe.

Mercato PSG : La tendance se confirme pour Leandro Paredes

Le Paris Saint-Germain a réussi à alléger son effectif pléthorique lors du dernier mercato estival. Sous la houlette du duo Campos-Galtier, le PSG s’est débarrassé de bon nombre d’éléments n’entrant pas dans les plans de jeu de son nouvel entraîneur. C’est notamment le cas de Leandro Paredes, prêté avec option d’achat à la Juventus de Turin cette saison. Seulement, la pige du milieu argentin serait loin de pouvoir aboutir à son transfert chez les Bianconeri. Une tendance encore confirmée par Calciomercato. Le portail transalpin assure que l’international argentin ne répondrait pas aux attentes de la direction turinoise. Le milieu âgé de 28 ans a même été déclassé dans la hiérarchie à son poste dans le Piémont. De quoi jeter un froid sur son avenir en Italie.

Un retour dans les tuyaux pour Paredes à Paris ?

Le milieu argentin n’est pas aidé par sa récente de blessure. Adrien Rabiot et Weston McKennie ont réussi à compenser l’absence du joueur prêté par le Paris Saint-Germain. La source note également que de jeunes pousses comme Fabio Miretti et Nicolo Fagioli ont réussi à prendre leurs marques pendant la blessure de Paredes. Le dernier cité s’est d’ailleurs illustré avec un but lors de la victoire de la Juventus contre Lecce ce samedi (1-0).

Depuis sa signature à la Juventus, Leandro Paredes n’a délivré qu’une seule passe décisive. Trop peu pour les Bianconeri qui se verront privés d’un joli chèque suite à leur élimination précoce en Ligue des champions. Les Turinois ne verront pas les huitièmes de finale de la C1. Cette contreperformance européenne devrait donc déteindre sur l’avenir de Paredes. Lequel devrait signer son retour dans la capitale au terme de la saison. Son avenir fera encore parler à son retour au PSG puisqu’il ne lui restera qu’une année de contrat.