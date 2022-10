OL Mercato : La sortie énigmatique de Laurent Blanc sur Aouar

Publié par Ange A. le 31 octobre 2022 à 09:15

Nouveau coach de l’ OL, Laurent Blanc a livré une réponse lapidaire concernant l’avenir d’Houssem Aouar. Le futur du milieu reste flou.

OL Mercato : Laurent Blanc entretient le mystère sur Aouar

Placardisé en début de saison par Peter Bosz, Houssem Aouar a retrouvé son statut de titulaire sous Laurent Blanc. Le nouveau coach de l’Olympique Lyonnais a de nouveau titularisé le milieu de terrain dimanche. Le Baby-Gone a pris part à la courte victoire de Lyon contre Lille (1-0) au Groupama Stadium. Au sortir de ce nouveau succès de rang, l’entraîneur de l’ OL a été interrogé sur l’avenir en sélection d’Houssem Aouar. Les spéculations autour d’une possible sélection avec l’Algérie pullulent. Mais le successeur de Bosz a préféré botter en touche concernant le futur en sélection de son poulain. « Non, aucune info à ce sujet. Non mais je vous dis la vérité. Merci », a répondu l’entraîneur lyonnais selon les propos relayés par Foot Mercato.

Algérie, Lyon, un avenir toujours incertain pour Aouar

Le site spécialisé assure pour sa part que le milieu de l’Olympique Lyonnais n’est pas proche de rejoindre les Fennecs. Le média en ligne indique que « Houssem Aouar n’a, jusqu'à présent, entamé aucune démarche pour représenter la sélection nationale d'Algérie. » Sélectionné lors d’un match amical avec les Bleus, le milieu de l’ OL peut toujours opter pour une autre sélection nationale. Le milieu de 24 ans n’ayant disputé aucune rencontre officielle avec les Bleus. Sa seule apparition remonte au 7 octobre 2020.

Alors que son avenir en sélection fait débat, une tendance se dessine pour son futur à Lyon. Le Baby-Gone pourrait quitter son club son club formateur. Son contrat arrive à expiration l’été prochain. Dans le dur ces dernières saisons, il serait ouvert à un nouveau challenge. La Juventus, Manchester United et le Bétis Séville sont présentés comme les prétendants du crack lyonnais.