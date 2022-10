FC Nantes : Grosse colère d'Antoine Kombouaré après Clermont

Publié par ALEXIS le 31 octobre 2022 à 15:44

Accroché par Clermont Foot au stade de la Beaujoire (1-1), le FC Nantes a encore perdu deux points et fait du surplace. De quoi irriter Antoine Kombouaré.

FC Nantes : Antoine Kombouaré frustré et en colère

Mené par Clermont Foot (0-1, 54e), le FC Nantes a réussi à recoller au score (1-1, 76e), grâce à sa recrue Mostafa Mohamed, sorti du banc de touche (58e). Un match nul qui ne satisfait pas Antoine Kombouaré, frustré et en colère.

« C’est plus que de la frustration, c'est de la colère. J'avais dit que la semaine serait belle si on gagnait aujourd'hui. Même s'il y a un peu de fatigue et une belle équipe de Clermont en face, tu dois faire ce qu'il faut. La Coupe d'Europe nous apprend le réalisme, l'efficacité et aujourd'hui la déception, c'est d'avoir encore perdu deux points. La seule chose positive, c'est qu'on a été capable de revenir au score ».

Notons que le FCN a joué en semaine (jeudi) contre Qarabag (2-1) en Ligue Europa. Les joueurs nantais n’étaient donc pas physiques frais, comme le reconnait leur entraineur. « On a manqué un peu de fraîcheur, mais ce n'est pas une excuse. On devait faire mieux que ça. Si on avait mis un peu plus de rage, de niaque […] »

Le FCN se rapproche encore de la zone rouge !

C’est la deuxième fois de suite que le FC Nantes est tenu en échec. Les Canaris avaient fait match nul avec l’OGC Nice lors de la 12e journée (1-1). Un rencontre entachée par des décisions arbitrales contestables. L’équipe d’Antoine Kombouaré a donc pris 2 points sur 6 possible et reste à la 15e place de Ligue 1 avec 12 points. Elle est désormais sous la menace de l’AJ Auxerre (16e), qui compte le même nombre de points, et à la portée du RC Strasbourg (17e avec 10 points) et du Stade Brestois (18e avec 10 points). Deux clubs présents dans la zone rouge de relégation en Ligue 2. Rappelons que le FC Nantes était 19e un temps, avant sa victoire sur Brest (4-1), lors de la 11e journée du championnat.