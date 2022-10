Montpellier HSC : Le MHSC s'enfonce dans la crise

Publié par Jules le 31 octobre 2022 à 23:44

Le Montpellier HSC s'est lourdement incliné sur la pelouse du Stade Rennais hier. Une nouvelle défaite qui enfonce encore un peu le MHSC dans la crise.

Montpellier HSC : Une cinquième défaite de rang

Hier, le Montpellier HSC a totalement sombré face à un Stade Rennais séduisant et joueur. En effet, les hommes de Romain Pitau se sont incliné par trois buts d'écart, sans jamais avoir donné l'impression de pouvoir renverser le match. Le licenciement d'Olivier Dall'Oglio n'a visiblement pas porté ses fruits puisque le MHSC n'a pas gagné depuis cinq matchs et pointe désormais à la 14e place, à seulement 2 points de la zone rouge.

Face au Stade Rennais, le Montpellier HSC notamment en première période. Sur les 45 premières minutes, le MHSC encaisse 2 buts et n'arrive pas à se montrer dangereux en attaque, avec seulement 3 frappes, contre 11 pour leur adversaire du jour avant la pause. Derrière, ce n'est guère mieux puisque les Montpelliérains ont encaissé buts et dispose désormais de la 3e pire défense de Ligue 1, juste devant Angers et Troyes.

Romain Pitau a vu des choses intéressantes

Malgré les défaites qui s'enchainent en championnat, le Montpellier HSC n'est pas resigné, à l'image de Joris Chotard qui croit en ses coéquipiers pour remonter la pente. Du côté de Romain Pitau, l'entraineur intérimaire du MHSC, on tente de trouver des satisfactions malgré le score très sévère du dernier match.

"On a évolué dans un système différent. La première mi-temps a été moyenne, mais ensuite, dans la deuxième, on a réussi à retrouver un peu plus l’allant, du liant dans le jeu. On a eu des situations et j’aurais aimé revenir à 2-1 pour voir comment cette équipe de Rennes allait réagir mais on n’a pas réussi à marquer pour la faire douter. Il y a quand même des choses intéressantes sur la seconde période."

Le Montpellier HSC tentera de se rassurer face à deux concurrents directs pour le maintien. Le MHSC affrontera le Clermont Foot et le Stade de Reims et devra faire des résultats pour partir à la trêve en étant un peu plus serein.