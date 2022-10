OM-Tottenham : Coup dur à Marseille, Tudor privé d’un cadre

Publié par Timothée Jean le 31 octobre 2022 à 17:14

L’ OM doit s’imposer mardi soir face à Tottenham pour espérer se qualifier en Ligue des Champions. Igor Tudor sera privé d'un cadre pour ce choc.

OM : Alexis Sanchez croit à l'exploit contre Tottenham

Après trois défaites consécutives en championnat, l’ OM souhaitait se relancer face au RC Strasbourg samedi dernier. Mais les Marseillais ont une nouvelle fois été tenus en échec par les Alsaciens. Alors qu'ils menaient 2-0 à un quart d’heure de la fin, les hommes d’Igor Tudor ont fini par se faire rattraper dans le temps additionnel. L’Olympique de Marseille a concédé le nul face à Strasbourg (2-2) et se retrouve dans une situation inconfortable en championnat. L’ OM reste une série de quatre matchs sans victoire. Et si Igor Tudor se montre optimiste pour la suite de la saison, il n’est pas certain que les supporters acceptent encore longtemps de voir leur équipe perdre des points dans la course à la deuxième place de Ligue 1.

Les Marseillais peuvent encore se relancer dans cette course, à condition bien sûr de mettre un terme à spirale négative qui commence aussi à peser sur la Ligue des champions. Présent en conférence de presse, Alexis Sanchez ne s’est pas caché. L'attaquant chilien a reconnu que l’ OM est actuellement sur une pente glissante et devait réagir au plus vite. Cette réaction passe d’ailleurs par une victoire ce mardi soir face à Tottenham. Car pour ce choc comptant pour la dernière journée des phases de poule de la Ligue des champions, les Phocéens ont un impératif. Ils devront s’imposer à domicile dans l’optique de se qualifier pour les huitièmes de finale. Si ce défi est immense, Alexis Sanchez croit fermement à cet exploit. « On peut le faire, c'est chez nous, avec nos supporters. Je crois en mes coéquipiers », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Le Phocéen.

Igor Tudor confirme l'absence de Pape Gueye

Pour autant, les Spurs n’ont pas l’intention de faciliter la tâche aux Marseillais dans une poule D, où tout le monde peut encore se qualifier pour le prochain tour de la C1. Tottenham arrivera donc au Vélodrome avec la ferme volonté de réduire à néant les espoirs marseillais en remportant les trois points, synonyme de qualification pour la suite de la compétition. Les coéquipiers d'Alexis Sanchez sont ainsi avertis, ils devront se surpasser l’armada offensive des Spurs.

D’ailleurs, Igor Tudor se montre très optimiste pour l’issue de cette rencontre européenne. Il devrait tout de même procéder à quelques changements pour ce choc face à Tottenham. Il faut dire que l'entraîneur de l' OM est confronté à quelques contraintes physiques au sein de son effectif. Si Eric Bailly a repris l'entraînement, ce n'est pas le cas de Pape Gueye. Le milieu défensif n'est toujours pas remis de sa blessure au genou. « Demain est une opportunité fantastique. Nous sommes outsiders. Eric Bailly s'est entraîné, pas Pape Gueye », a-t-il indiqué.

Igor Tudor devrait donc effectuer changements tactiques pour ce match contre Tottenham. Reste à savoir si cela sera suffisant pour offrir un succès au public du Vélodrome. En tout cas, Alexis Sanchez voit dans cette « finale » contre Tottenham, une sorte de rendez-vous crucial, où les Marseillais devront faire en sorte d’être les survivants au coup de sifflet final.

Marseille sera privé d’une partie de ses supporters

Depuis le coup d’envoi de la saison, l’OM remplit les stades. Mais pour la réception de Tottenham mardi soir, le club phocéen sera privé d’une partie de ses supporters en raison d’une sanction infligée par l’UEFA. Suite aux violents incidents survenus lors du match aller contre Francfort (0-1), l’instance avait infligé un huis clos partiel à Marseille. La sentence sera purger ce mardi contre Tottenham.