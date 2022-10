OM-Tottenham : La compo de Tudor avec trois changements majeurs !

Publié par Timothée Jean le 31 octobre 2022 à 15:14

Sur une série de quatre matchs sans victoire, l’ OM n’est pas au meilleur de sa forme avant d’accueillir Tottenham. Igor Tudor a prévu des changements pour ce choc.

OM : Plusieurs changements dans le onze de Tudor contre Tottenham

C’est déjà le match de l’année pour l’Olympique de Marseille ! Le club phocéen joue sa qualification pour la suite de la Ligue des champions face au Tottenham, ce mardi soir au stade Vélodrome. Dernier du groupe D après sa défaite à Francfort (2-1), le club phocéen n’a plus le droit à l’erreur. Les Marseillais devront impérativement s’imposer à domicile dans l’espoir de se qualifier pour les huitièmes de la finale de la C1. Tout autre résultat sera synonyme d’élimination pour Marseille. Igor Tudor a donc conscience de l’enjeu de cette « finale ».

Pour la réception de Tottenham, l’entraîneur de l’OM enregistre deux renforts importants. Eric Bailly et Pape Gueye, tous deux blessés, récupèrent bien et seront à priori opérationnels pour le match de demain soir. Incapable de remporter le moindre succès lors de ces quatre dernières rencontres, le coach phocéen devrait procéder à des changements à certains postes. Si Pau Lopez garde sa place dans les buts, c’est plutôt Samuel Gigot qui sera mis au repos en défense. Il devrait être remplacé par Sead Kolasinac, qui sera associé dans une défense à trois, aux côtés de Chancel Mbemba et Leonardo Balerdi.

Nuno Tavares sur le banc, Cengiz Under titulaire

Concernant les pistons, il aura aussi une surprise avec la titularisation annoncée d’Issa Kaboré, au détriment de Nuno Tavares. Après un été euphorique, le latéral gauche portugais semble un peu dans le dur ces dernières semaines. L’entraîneur de l'Olympique de Marseille devrait alors le laisser sur le banc de touche pour la réception de Tottenham, tout en alignant Jonathan Clauss dans le couloir droit.

Un changement s’opérera aussi au milieu de terrain. Le capitaine Valentin Rongier devrait sans doute tenir son poste aux côtés de Mattéo Guendouzi. Régulièrement repositionné en attaque, l’ancien milieu d’Arsenal devrait donc baisser d’un cran. Ce qui permettra ainsi à Cengiz Ünder d’évoluer en attaque aux côtés d’Amine Harit. Enfin, Alexis Sanchez devrait animer la pointe de l’attaque marseillaise. Le Chilien est très attendu pour ce choc européen.

La composition probable de l' OM face à Tottenham :

Gardien : Pau Lopez

Défenseurs : Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi, Sead Kolasinac,

Milieu de terrain : Issa Kaboré, Mattéo Guendouzi, Jordan Veretout, Jonathan Clauss

Attaquants : Cengiz Ünder, Amine Harit, Alexis Sanchez