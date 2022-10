Stade Rennais : SRFC, OL, les surprises de la liste de Deschamps

Publié par Thomas le 31 octobre 2022 à 12:14

A quelques jours de l'annonce de la liste de Didier Deschamps, plusieurs joueurs de Ligue 1 (Stade Rennais, OL, RC Lens) pourraient créer la surprise.

Equipe de France : Plusieurs cadres de Ligue 1 dans la liste de DD ?

L’échéance approche à grands pas, dans pile 10 jours, Didier Deschamps annoncera lors du 20 heures de TF1 sa tant attendue liste pour la Coupe du Monde au Qatar. Une compétition inédite, qui se déroulera pour la première fois en pleine saison, du 20 novembre au 18 décembre. Et comme chaque Mondial, les Bleus devraient se présenter avec quelques surprises, notamment pour pallier certaines blessures dans l’effectif tricolore. Entre revenants et premières capes, ce sont au total 4 joueurs de Ligue 1, dont deux cadres du Stade Rennais, qui pourraient faire partie du voyage pour le Qatar dans moins d’un mois.

Alors que Mike Maignan, N’Golo Kante ou encore Raphaël Varane devraient ne pas entrer dans la liste pour cause de blessure, certains joueurs de notre championnat, auteurs d’un début de saison resplendissant, pourraient en profiter.

Stade Rennais : 2 joueurs du SRFC proches de l’Equipe de France

Quand on évoque des joueurs susceptibles d’entrer dans la liste de Deschamps, on pense logiquement à des cadres du SRFC, sans aucun doute l’équipe frisson de ces dernières semaines. Le club entraîné par Bruno Genesio est sur une série folle de 14 matches sans défaite et a acté hier en Ligue 1 une 5e victoire de rang (contre Montpellier 3-0). Face à cette montée en puissance, Didier Deschamps serait bien inspiré d’appeler pour la première fois Martin Terrier, le serial buteur du Stade Rennais.

En pleine bourre avec les Rouge et Noir, l’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais ne cesse de briller offensivement, inscrivant hier son 8e but en championnat. Sur une lancée encore plus prolifique que l’exercice passée, le joueur de 25 ans fait partie des présélectionnés en Bleus (tout comme Bourigeaud) et postule plus que jamais à une première en Bleus lors du Mondial. En plus de Terrier, Didier Deschamps pourrait bien rappeler Steve Mandanda pour palier au forfait de Mike Maignan. Si l’expérimenté portier de 37 ans était absent des dernières convocations en sélection, ses belles performances à Rennes pourraient le faire revenir pour la Coupe du Monde.

Lacazette et Samba ont aussi leur mot à dire

Pour cette troisième place dans les buts, Didier Deschamps garde également un œil chez les Sang et Or. Arrivé cet été en provenance de Nottingham, Brice Samba postule plus que jamais à une première en Equipe de France. Le gardien de 28 ans réalise des performances remarquées au RC Lens, n’encaissant aucun but lors des trois dernières rencontres de Ligue 1. Véritable rempart de Franck Haise, Samba pourrait bien créer la surprise chez les gardiens en Bleus et ainsi menacer la convocation de Steve Mandanda.

En attaque, Didier Deschamps pourrait également faire confiance à un ex-habitué des convocations, Alexandre Lacazette. Si Martin Terrier réalise un début d’exercice de haut standing, la tendance est assez similaire pour le Général, qui cartonne avec l’ OL, où il enchaîne but sur but. En grandes difficultés depuis la reprise, l’Olympique Lyonnais peut remercier son avant-centre recruté cet été, qui a plus d’une fois offert les trois points au club rhodanien cette saison. Avec 8 buts et 3 passes décisives en 13 journées, son retour en Equipe de France semble plus que jamais d’actualité.