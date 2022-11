OL : Un cadre du vestiaire de Lyon souligne l’impact de Blanc

Publié par ALEXIS le 01 novembre 2022 à 07:25

Nouvel entraineur de l’ OL, Blanc commence à mettre tout le monde d’accord sur sa méthode de travail, à commencer par ses joueurs. Lopes s’enflamme déjà !

OL : Deux victoires pour Blanc, et déjà une grosse satisfaction

Laurent Blanc (57 ans) a remporté son deuxième match sur 3, depuis sa nomination à l’ OL le 9 octobre. Son équipe a infligé une courte défaite au LOSC (1-0) au Groupama Stadium, lors de la 13e journée de Ligue 1. Avant le succès contre les Lillois, l’Olympique Lyonnais avait signé sa première victoire sous les ordres de l’ancien entraineur du PSG, à Montpellier (1-2). Grâce à des deux succès consécutifs, les Gones sont remontés au classement à la 8e place à 7 points du podium. Un gros match attend l’ OL, dimanche (20h45). C’est déjà l’Olympico pour Laurent Blanc ! Un choc prévu au Vélodrome, en clôture de la 14e journée du championnat.

Battu par le Stade Rennais à Roazhon Park (3-2), à l’occasion de sa première sur le banc de touche du club rhodanien, le nouveau coach de Lyon a l'occasion de jauger son équipe à Marseille, surtout après la satisfaction exprimée à issue du match contre le LOSC. « Il y a beaucoup de satisfaction. On est vraiment allés chercher cette victoire. On doit encore progresser physiquement. »

Anthony Lopes séduit par le discours du nouvel entraineur de Lyon

En attendant le si important Olympico contre l’Olympique de Marseille, Anthony Lopes a apprécié la touche de Laurent Blanc, depuis son arrivée à l’ OL.

« Son discours a beaucoup fait. Il arrive totalement frais et remet tout le monde d'aplomb mentalement. Ça a été un gros travail de sa part. Il a trouvé les mots qu'il fallait pour remettre tout le monde dans le droit chemin. On aurait aimé faire 9 sur 9, on fait 6 sur 9, c'est plutôt correct sur ces trois matchs. Beaucoup de personnes ont pris conscience de la situation, peut-être pas auparavant. Il est venu avec un discours qui a permis à tout le monde de reprendre un minimum de confiance », a souligné le gardien de but des Gones.