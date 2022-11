PSG Mercato : Messi fait une demande spéciale à Paris pour prolonger

En négociations avec les dirigeants du PSG, Lionel Messi a une demande spéciale pour Christophe Galtier avant le début de la Coupe du Monde au Qatar.

En négociations avec sa direction en vue d’une prolongation de son contrat, qui expire le 30 juin prochain, Lionel Messi n’est pas forcément opposé à l’idée de poursuivre son aventure en Ligue 1 avant de raccrocher les crampons dans quelques années. Toutefois, la star argentine aurait formulé une demande spéciale au staff technique du Paris SG pour les matches à venir.

En effet, selon les informations relayées ce mardi par le journaliste argentin Gaston Edul, bien renseigné sur l’Albicéleste, Messi, qui ne souhaite prendre aucun risque avant sa dernière Coupe du Monde, souhaiterait que Christophe Galtier l'exempte de la rencontre de Ligue 1 contre l’AJ Auxerre, le 10 novembre prochain, au Parc des Princes.

En cas d’accord, Messi devrait donc disputer ses deux derniers matches de 2022 avec le maillot rouge et bleu ce mercredi à Turin face à la Juventus et dimanche prochain à Lorient, lors de la quatorzième journée de Ligue 1. D’ailleurs, la Pulga a récemment fait cas de sa grande hantise à l’approche de l’évènement mondial qui va se dérouler au Qatar du 20 novembre au 18 décembre 2022.

Dans une interview accordée à D-Sports Radio, Lionel Messi n’a pas caché ses craintes d’une blessure à quelques semaines de l’ouverture de la Coupe du Monde au Qatar. Après avoir tout gagné avec le FC Barcelone et remporté son premier trophée continental avec l’Argentine en juillet 2021, l’attaquant du Paris Saint-Germain espère prendre sa retraite internationale cette année avec un sacre mondial. Avec les différentes blessures de plusieurs internationaux, dont son compatriote Angel Di Maria, le partenaire de Neymar et Mbappé espère y échapper.

« C’est un Mondial différent vu qu’il se joue à un moment différent par rapport aux précédentes éditions. On en est si proche que la moindre chose qui t’arrive peut te priver du Mondial. On est déjà inquiet au niveau personnel, et quand tu vois ce qui est arrivé à Paulo et à ‘Fideo’, ça te fait encore plus peur entre guillemets. Mais jouer en pensant à ça peut devenir contre-productif. Le mieux c’est d’agir normalement, comme toujours. Jouer est la meilleure manière d’être bien », avait notamment expliqué le numéro 30 du PSG.