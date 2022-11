ASSE : Saint-Etienne acte un renfort avant le FC Metz

Publié par ALEXIS le 02 novembre 2022 à 17:18

Le coach stéphanois, Laurent Batlles, a encore fait appel à un jeune joueur de la réserve de l’ ASSE pour préparer le match contre le FC Metz.

Cheikh Fall dans le groupe de l' ASSE à l'entraînement

Ce mercredi, deuxième jour de préparation du match de l’ ASSE face au FC Metz, a été marqué par la présence d’un petit nouveau dans le groupe de Laurent Batlles. Sur les photos de la séance d’entraînement de ce jour, on aperçoit Cheikh Fall. Le jeune attaquant de la réserve a pris part à l’entraînement collectif au centre sportif Robert-Herbin, comme le confirme Evect.

Le joueur de 17 ans a attiré l’attention de l’entraîneur de l’équipe professionnelle de l’AS Saint-Etienne, grâce à ses prestations et performances remarquables avec l’équipe des jeunes. Cheikh Fall a pris part à 6 matchs, dont 2 avec l’équipe engagée en National 3 et 4 avec les U19 Nationaux. Il a déjà marqué 5 buts cette saison.

Après Jibril Othman (attaquant, 18 ans) et Anas Namri (arrière droit, 21 ans) lancé en Ligue 2, ou encore Mathys Saban (avant-centre, 20 ans) apparu en Coupe de France, samedi, contre Rodez, c’est au tour de Cheikh Fall d’intégrer l’équipe des pros. S’il travaille bien cette semaine, il pourrait être dans le groupe de l’ ASSE, lundi, lors de la 14e journée de Ligue 1.

Anthony Briançon et Aïmen Moueffek, toujours absents

D’après le site web spécialisé, Mathieu Cafaro, Abdoulaye Bakayoko et Sergi Palencia étaient présents ce mercredi encore, après leur reprise mardi. Toutefois, Anthony Briançon (blessé à la cuisse) et Aïmen Moueffek (malade) ne sont toujours pas aptes. Selon la source, le capitaine de l' ASSE était au bord du terrain, d’où il a assisté à la séance de ses coéquipiers, puis a signé des autographes aux supporters à la fin de l’entraînement. Absent mardi, Anthony Gauthier ne figurait pas parmi les joueurs présents à l’Etrat, ce mercredi.