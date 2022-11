Montpellier HSC : Romain Pitau se livre sur son avenir au MHSC

Le Montpellier HSC connaît une situation compliquée en ce début de saison, notamment dû au changement d'entraineur intervenu il y a quelques semaines.

Promu entraîneur intérimaire du Montpellier HSC pour pallier le licenciement d'Olivier Dall'Oglio, Romain Pitau est dans une incertitude concernant son avenir et ne sait pas ce qu'il fera dans le futur. Comme il l'a rappelé en conférence de presse avant le match face à Clermont, la question n'est pas encore à l'ordre du jour et le sujet important, aujourd'hui, c'est le retour en forme du MHSC avant la trêve.

"Aujourd’hui, nous sommes préoccupés par la situation du club, mon avenir passera après. J’ai accepté cette mission en connaissance de cause, je n’ai pas de problème par rapport à ça. Comme Laurent Nicollin vous l’a dit, il n’y a pas lieu de discuter maintenant, un point sera fait à la trêve et on tirera un bilan. On est focus sur la situation du MHSC, pas sur celle de Romain Pitau."