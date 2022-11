AS Monaco : Ligue Europa, Clement croit à la qualification

Publié par ALEXIS le 03 novembre 2022 à 03:38

L’AS Monaco doit confirmer sa qualification face à l’Étoile Rouge. Philippe Clément se réjouit du fait que son équipe a son destin entre les mains.

AS Monaco : Philippe Clément, « je suis certain que nous sommes prêts »

L’AS Monaco joue sa survie en Ligue Europa contre l’Étoile Rouge Belgrade, jeudi (18h45) au stade Louis-II. Pour éviter toute surprise de la part de Trabzonspor dans l’autre match du groupe contre le leader Ferencvaros, les Monégasques doivent absolument gagner contre le club serbe. Ils finiraient ainsi à la 2e place du groupe (H), synonyme de qualification pour les 16es de finale. L’ASM avait remporté le match aller contre l’Étoile Rouge de Belgrade en Serbie (0-1), début septembre.

Philippe Clément est confiant pour le match retour. « Mes joueurs ont déjà eu à gérer ces rendez-vous importants. Je suis certain que nous sommes prêts pour demain (jeudi) », a déclaré l’entraineur de l’AS Monaco en conférence de presse d’avant-match. « C’est très important que les joueurs ne pensent pas aux différents scénarios […]. Nous savons que si nous gagnons, nous sommes qualifiés. C’est donc très important de rester concentrés sur notre prestation », a-t-il recommandé à son équipe, ensuite.

Le coach de l'ASM ne pense pas à la Ligue Europa Conférence

Parlant de scenario, l’ AS Monaco pourrait finir à la 3e place si elle est tenue en échec par l’Étoile Rouge Belgrade, dans la Principauté. Dans ce cas, le capitaine Wissam Ben Yedder et ses coéquipiers seraient reversés en Ligue Europa Conférence (ou C4). Cependant, Philippe Clement préfère ne pas penser à la dernière née des compétitions de l’UEFA. « C’est une compétition européenne […]. Quelle que soit la compétition que l’on joue, nous voulons faire le meilleur parcours possible. Mais aujourd’hui je pense en priorité à la Ligue Europa », a-t-il répondu.

A noter que les Hongrois de Ferencvaros (1ers avec 10 points) sont déjà assurés d'une place au tour suivant. Il reste donc une place en jeu, entre l'AS Monaco (7 points), Trabzonspor (6 points) et Étoile Rouge (6 points).