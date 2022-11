ASSE Mercato : L’AS Saint-Étienne passée à côté d’une grosse vente

Publié par ALEXIS le 03 novembre 2022 à 00:18

L’ ASSE est passée à côté d’un gros transfert avec un joueur de classe mondiale. Et cela laisse encore un gros regret à un ancien responsable du club.

L' ASSE a vendu Javier Pastore pour 1 € symbolique !

Invité Zack Nani (supporter lyonnais, personne n'est parfait !), l’ancien Directeur du recrutement de l' ASSE (de juin 2005 à novembre 2008), Omar Da Fonseca, a livré des confidences sur Javier Pastore, qu’il avait fait venir à Saint-Étienne. Il raconte que les dirigeants stéphanois de l’époque n’ont pas voulu de l’Argentin. Au bout de trois mois à l' ASSE, le polyvalent milieu de terrain offensif avait été libéré.

« Pastore, je le fais venir à Saint-Étienne. On signe avec son club, CA Talleres, où l’AS Saint-Étienne avait acheté la totalité. Au bout de 3 mois, Pastore on dit ‘’on n’en veut plus’’ », s’est étonné Omar Da Fonseca. Mais pour quelles raisons, les techniciens des Verts n’avaient pas aimé le profil du jeune joueur. Il découvrait pourtant l'Europe, en provenance de son pays natal (Argentine) ?

« Pastore, on lui avait donné 350 euros, et il était nourri et logé à l’Etrat. Tout était réglé. À un moment donné, diverses personnes ont considéré que Pastore ne courrait pas vite […], le pauvre. Mais dès qu’il touchait le ballon… Donc à l’époque, le directeur financier me dit : ‘’ Omar il faut qu’on dégage Pastore’’. Moi je lui dis : ‘’mais comment, c’est un joueur, un maître du foot’’. Il me répond non je sais pas quoi. Je lui propose de le prêter, il me dit : ‘’non les amortissements patati patata, on va le vendre 1 euro symbolique. »

L'Argentin a signé au PSG contre 40 M€ !

La suite de carrière de l’ancien international argentin (29 sélections) est connue. Il a fait les beaux jours du PSG (2011-2018), en provenance de l’US Palerme, club avec lequel il avait été meilleur jeune joueur de Serie A en 2010. Avec le PSG, il a gagné 5 titres de championnat, 2 Coupes de France, 5 Coupes de la Ligue et 3 Trophées de champions. El Flaco (le maigre) a joué à l’AS Rome (2018-2021) et évolue cette saison à Elche en Espagne.

Ce que Omar Da Fonseca regrette profondément, c’est les montants des différents transferts de Javier Pastore (33 ans). Non conservé par l’ ASSE, il était retourné en Argentine à Huracan, en 2e division. Mais :

« Au bout de 6 mois, Pastore est vendu 8 M€ à Palerme. Un an plus tard, il est vendu 40 M€ au PSG. Et nous on l’a vendu 1 euro symbolique au départ et au bout de 2 ans il valait 42 M€. Ça n’existe pas, dans n’importe quel secteur ».