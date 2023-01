PSG Mercato : Les dessous du départ de Pastore du Paris SG

Publié par Ange A. le 08 janvier 2023 à 03:42

Ancien pensionnaire du PSG, Javier Pastore est revenu sur son départ du club de la capitale. Le milieu argentin est libre de tout contrat.

Propriétaire du Paris Saint-Germain depuis 2011, QSI avait frappé un gros coup en Serie A pour marquer son arrivée en Ligue 1. Les nouveaux responsables du PSG avaient claqué 42 millions d’euros pour s’attacher les services de Javier Pastore. L’Argentin était alors la première grosse signature de l’ère QSI. Mais le milieu offensif ne laissera pas des traces indélébiles dans la capitale ce malgré ses sept saisons chez les Rouge et bleu. Interrogé par Oh My Goal, le milieu aujourd’hui âgé de 33 ans est revenu sur son difficile départ de Paris. Il avoue qu’au vu de sa condition physique, il ne pouvait plus répondre aux attentes placées en lui. « Je n’avais pas le niveau du Paris Saint-Germain », a d’abord assuré l’international argentin.

PSG Mercato : L’énorme aveu de Javier Pastore sur son départ

Diminué par les blessures, Javier Pastore révèle qu’il a poussé pour son départ du Paris Saint-Germain. Un départ auquel Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris SG, s’est un temps opposé avant de lâcher du lest. « Pour moi, c’était le bon moment, je ne voulais pas m’obstiner, mais c’était compliqué aussi, parce que le président ne voulait pas me laisser partir [...] Le Paris Saint-Germain m’a énormément donné, à tous les niveaux, personnel, sportif et financier. Il a fait en sorte que je sois connu dans le monde entier, il m’a fait connaître la sélection. Pour que notre relation reste intacte, j’ai senti que je devais arrêter là », a-t-il avoué.

Après son départ du PSG, Javier Pastore a signé son retour en Italie en s’engageant avec l’AS Roma en 2018. Il a quitté les Giallorossi en 2021 pour les Espagnols d’Elche. Libre depuis cet hiver, il reste à savoir où El Flaco va tenter une nouvelle aventure.