ASSE Mercato : Une légende du Paris SG recalée par Saint-Etienne !

Publié par Thomas le 03 novembre 2022 à 16:09

Ancien dirigeant de l' ASSE, Omar da Fonseca a raconté une anecdote surréaliste sur le transfert loupé d'un jeune milieu qui deviendra une star au PSG.

ASSE Mercato : Javier Pastore aurait dû rejoindre Saint-Etienne

C’est une histoire pour le moins rocambolesque que nous livre cette semaine le mythique commentateur de BeIn Sports, Omar da Fonseca. Invité par le Youtubeur Zack Nani dans l’émission Zack en roue libre, l’ancien joueur argentin est longuement revenu sur son parcours lié au footballeur, d’attaquant à commentateur en passant par une carrière de recruteur.

Et justement, en abordant son passage comme chef du recrutement à l’AS Saint-Etienne (2005-2008), l’Argentin a confié avoir attiré Javier Pastore à L’Étrat pour le faire signer lors de la saison 2006/2007. Alors jeune joueur avec seulement une saison pro dans les jambes, le milieu offensif était arrivé en France pour prendre part aux entraînements du club ligérien. " Il a vécu à L'Étrat, on lui avait donné 350 euros il était logé et nourri ", raconte Omar da Fonseca. Mais alors pourquoi le deal a-t-il capoté ? À en croire le commentateur, les dirigeants de l’époque et notamment l’entraîneur, trouvaient Javier Pastore trop frêle pour le football français et doté d’une vitesse moins importante que ses coéquipiers.

" Pastore je le fais venir à Saint-Etienne à l’époque où j’étais là-bas. Il signe avec les Talleres de Cordoba, club que Sainté avait acheté. Au bout de deux trois mois, Pastore on me dit qu’on en veut plus. Il a été jugé par l’aspect physique ils ont considéré qu’il ne courrait pas vite. "

Vendu 1€ en Argentine, Javier Pastore vendu 40 millions deux saisons plus tard

Si Omar da Fonseca croyait dur comme fer au potentiel de Javier Pastore en France, la tendance était différente du côté des dirigeants de l’ ASSE. Si l’idée d’un prêt était étudiée, le joueur n’a finalement jamais signé à l’AS Saint-Etienne et partira pour 1 euro symbolique en division argentine.

" Le directeur financier de l’époque me dit ‘ Omar il faut qu’on dégage Pastore. Je lui dis ‘ mais comment ? C'est un joueur fantastique, un maître du foot. ‘ On l’a vendu 1 euro symbolique ", raconte Omar da Fonseca.

Une très mauvaise lecture des dirigeants stéphanois puisque Javier Pastore, alors âgé de 18 ans, signera deux saisons exceptionnelles au club de Huracan, rejoignant par la suite Palerme, puis une année plus tard le PSG, devenant à l’époque le transfert phare du projet QSI. " Il est transféré à Huracan en 2e division argentine, il fait une saison magnifique. Ils montent, au bout de 6 mois, Pastore est vendu 8 millions d’euros à Palerme. Au bout d’un an il est vendu 40 millions d’euros au Paris Saint-Germain. "