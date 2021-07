AS Monaco Mercato : Après Pastore, un attaquant du Real ?

Publié par Thomas le 21 juillet 2021 à 10:12

Selon la presse ibérique, l’attaquant du Real Madrid, Luka Jovic, serait dans les petits papiers du coach monégasque Niko Kovac. L’attaquant serbe, arrivé à Madrid en 2019, ne s’est jamais réellement imposé en Liga, ne parvenant pas à bousculer la hiérarchie avec Karim Benzema en pointe. Le joueur prêté cette année à l’Eintracht Francfort, réalise une très bonne saison en Bundesliga, où il s'était révélé 3 ans plus tôt (avant de rejoindre le Real). Après Javier Pastore, pressenti pour rejoindre le Rocher, l’AS Monaco frapperait un grand coup dans ce mercato estival.

L’attaquant de 23 ans, qui n’a pu démontrer tout son potentiel au Real Madrid, barré par un Karim Benzema étincelant, ferait l’objet de convoitises du côté de Monaco, où le coach Niko Kovac en ferait sa priorité sur le secteur offensif. Voyant son avenir se restreindre de plus en plus chez les Merengues, Jovic cherche une porte de sortie et se tournerait vers la Ligue 1, comme le rapporte OK Diario. Le serbe sort cette année d’une saison mitigée, où il s’est vu être prêté en cours d’exercice au club qui l’avait révélé trois ans auparavant, l’Eintracht Frankfurt. L’AS Monaco ferait les yeux doux à l’attaquant, ce serait même le coach de l’ASM qui aurait directement demandé à sa direction de le recruter. Pour rappel, le technicien croate avait entraîné Frankfurt de 2016 à 2018, et connaît donc bien Luka Jovic.

Monaco lance véritablement son mercato

Comme évoqué hier, le club du rocher vise des anciennes stars en manque de temps de jeu. Si Luka Jovic est le nom qui ressort aujourd’hui du côté de la principauté, le club s'intéresse aussi à un ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain, Javier Pastore, qui ne rentre plus dans les plans de l’AS Roma et de son coach José Mourinho. Gangrené depuis son arrivée en 2018 par des blessures répétitives, l’Argentin verrait d’un bon œil un retour en Ligue 1 la saison prochaine. Si Kovac et Monaco parvenaient à enrôler les deux joueurs, le club se présenterait alors la saison prochaine, comme un prétendant sérieux aux premières places du championnat.