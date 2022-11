PSG Mercato : Le Paris SG cible une superstar de Premier League

Publié par Thomas G. le 04 novembre 2022 à 11:07

Toujours en quête de renforts, le PSG souhaiterait frapper un gros coup l'été prochain en recrutant un génie du championnat anglais.

PSG Mercato : Le Paris SG vise un international anglais

Le Paris Saint-Germain a terminé sa campagne de Ligue des Champions en se qualifiant pour les 8es de finale. Une prouesse pour le PSG qui arrive à ce stade de la compétition pour la 11e année consécutive. Néanmoins, tout n’est pas parfait pour le club de la capitale qui a fini deuxième du groupe derrière Benfica. Les Lisboètes sont passés devant le Paris SG grâce au nombre de buts à l’extérieur.

L’attaque du PSG est dépendante du trio Neymar-Messi-Mbappé et les dirigeants parisiens aimeraient recruter une quatrième superstar. L’objectif est de renforcer la concurrence et de pouvoir compter sur un joker de qualité. Selon les informations du Daily Mail, le Paris Saint-Germain a reactivé la piste Marcus Rashford. L’international anglais est en fin de contrat avec Manchester United en juin prochain et le PSG veut profiter de cette occasion.

Les contacts sont toujours en cours entre le club de la capitale et le buteur de Man United. Luis Campos souhaite recruter gratuitement le prodige mancunien pour l’associer avec la MNM. L’attaquant de 25 ans est capable de jouer à la pointe de l’attaque et être un point de fixation pour Kylian Mbappé. Le PSG est donc toujours intéressé par Marcus Rashford, mais la concurrence sera rude, Manchester United souhaite encore prolonger son prodige.

PSG Mercato : Les jeunes parisiens pourraient avoir du temps de jeu

Le PSG va se déplacer à Lorient ce dimanche pour la 14e journée de Ligue 1, un match à enjeu entre le 1er et le 4e du championnat de France. Une rencontre à laquelle Presnel Kimpembe et Fabian Ruiz ne participeront pas pour cause de blessure. À deux semaines de la Coupe du Monde, Christophe Galtier pourrait offrir du temps de jeu aux jeunes parisiens à Lorient ou face à Auxerre pour préserver les internationaux. Hugo Ekitike, Warren Zaïre-Emery, El Chadaille Bitshiabu et Ismaël Gharbi pourraient ainsi être sollicités.