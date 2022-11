Cologne-OGC Nice : Le Gym doit faire un gros coup à Cologne, la compo

Publié par Thomas G. le 03 novembre 2022 à 12:01

De retour aux affaires après deux victoires consécutives, l'OGC Nice se déplace à Cologne pour aller chercher la première place de son groupe.

Cologne-OGC Nice : Le Gym veut poursuivre son parcours européen

L'OGC Nice s'est sorti la tête de l’eau la semaine dernière grâce à la victoire à domicile face au Partizan Belgrade. Ce succès a permis aux Niçois de prendre la première place du groupe avant le dernier match ce soir face à Cologne. Les hommes de Lucien Favre ont ensuite confirmé avec un nouveau succès, cette fois-ci en Ligue 1 sur la pelouse du 4e, le FC Lorient. Les Niçois ont fait le plein de confiance la semaine dernière avant de terminer cette première partie de la saison.

Les calculs sont simples pour le Gym, en cas de victoire face au FC Cologne, les Aiglons seront qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue Europa Conférence. Une qualification pour le tour suivant pourrait sauver le mauvais début de saison réalisé par l'OGC Nice. Dans cette optique, les Aiglons devront battre le FC Cologne, 3e, et également en quête d'une qualification pour la phase à élimination directe. En cas de contre-performance, l'OGC Nice pourrait être éliminé de la compétition ou qualifié pour les barrages. Les Aiglons seraient ensuite confrontés à des clubs issus de la Ligue Europa lors des 16es de finale.

Cologne-OGC Nice : Lucien Favre va devoir trouver la bonne formule

Une nouvelle fois, Lucien Favre ne pourra pas compter sur l’intégralité de son groupe pour ce rendez-vous important. Marcin Bulka et Andy Delort sont forfaits pour la rencontre et Ross Barkley n’est pas qualifié pour la Coupe d’Europe. Dans le même temps, l’entraîneur suisse de l’OGC Nice pourra s'appuyer sur le retour de Jean-Clair Todibo et de Sofiane Diop. Deux renforts de taille pour les Aiglons à quelques heures du rendez-vous le plus important du début de saison niçois.

La compo probable de l'OGC Nice :

Gardien : K. Schmeichel

Défenseurs : Y. Atal, J. Todibo, Dante, M. Bard

Milieux de terrain : H. Boudaoui, M. Lemina, K. Thuram, B. Brahimi

Attaquants : N. Pépé, G. Laborde.