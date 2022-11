ASSE Mercato : Un important départ se profile à l'AS Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 04 novembre 2022 à 12:07

À l’approche du mercato hivernal, l’avenir de Jean-Philippe Krasso à l’ ASSE est en pointillé. Il sera libre de signer avec le club de son choix en janvier.

Début de saison canon pour Jean-Philippe Krasso à l' ASSE

Suspendu 3 matchs fermes, Jean-Philippe Krasso va rejouer en Ligue 2, lundi, lors du déplacement de l’ ASSE sur la pelouse du FC Metz. Cela, à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Une bonne nouvelle pour Laurent Batlles, dont l’équipe vise une deuxième victoire consécutive en championnat, après son élimination en Coupe de France contre Rodez. L’attaquant de 25 ans est l’actuel meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne et aussi de la Ligue 2, avec 8 buts et 3 passes décisives en 11 matchs disputés. En l’absence de Jean-Philippe Krasso, les Verts ont marqué un seul but contre Amiens SC, en trois matchs disputés. Et son absence avait été ressentie.

ASSE Mercato : Janvier 2023, un tournant décisif pour l'avenir de Krasso

En dehors du terrain, l’avenir du natif de Stuttgart à l’ ASSE se joue cet hiver. Il sera en fin de contrat en juin 2023 et peut même donner son accord de principe au club de son choix, dès janvier prochain, en attendant la fin de la saison. La situation contractuelle de l’avant-centre est donc au centre des préoccupations de la direction stéphanoise. Jean-François Soucasse (président exécutif) et Loïc Perrin (coordinateur sportif) seraient bien inspirés de se pencher en urgence sur le dossier de Jean-Philippe Krasso, car des clubs s’intéressent à lui, grâce à son début de saison canon avec les Verts.

De plus, il a passé un cap, car il est international ivoirien (2 sélections) depuis septembre dernier. Il a intégré l’équipe ivoirienne en l’absence de Sébastien Haller opéré d’une tumeur. D’ailleurs, Jean-Louis Gasset (le sélectionneur de la Côte d’Ivoire) a encore convoqué le buteur de l’ ASSE, pour le prochain rassemblement des Éléphants. Une nouvelle opportunité pour Jean-Philippe Krasso d'attirer davantage l'attention sur lui.