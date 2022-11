OL Mercato : Un deal fou au milieu en passe d'être bouclé à Lyon

Publié par Thomas le 04 novembre 2022 à 12:37

Dans l'optique d'insuffler un vent nouveau à son effectif en 2023, l' OL version Laurent Blanc se rapprocherait d'un transfert important au milieu.

OL Mercato : Houssem Aouar pourrait partir dès janvier

Depuis l’arrivée de Laurent Blanc à la tête de l’Olympique Lyonnais, de grands changements ont été opérés au sein du onze de départ. Souhaitant s’appuyer sur ses cadres du vestiaire pour remonter la pente, après une passe difficile sous Peter Bosz, l’entraîneur français a notamment réintégré certains oubliés dans son équipe type, comme Jérôme Boateng ou encore Houssem Aouar.

Et justement, le milieu de terrain de 24 ans signe un retour en forme bienvenu depuis quelques rencontres, dans un rôle de N°10 qui semble davantage le libérer. Proche d’un départ l’été dernier, le "Baby Gone" voit son contrat à l’ OL se terminer à la fin de la saison. Si la direction rhodanienne souhaitait prolonger l’international français (1 sélection) pour ne pas le voir partir libre en 2023, la tendance reste à un départ et un club semble tenir la corde.

Comme le révèle le Corriere dello Sport, Houssem Aouar se serait mis d’accord avec l’AS Rome pour une arrivée l’année prochaine. Si l’idée d’une signature à la fin de son contrat était étudiée, le club de José Mourinho aurait finalement souhaité enrôler le Lyonnais dès le mois de janvier. Selon la source, les Giallorossi seraient prêts à formuler une offre de 2 à 3 millions d’euros pour extirper Aouar de l'OL lors du prochain mercato.

OL Mercato : Laurent Blanc, grand décisionnaire dans ce dossier

Si l’Olympique Lyonnais n’était pas opposé à un départ de son joueur contre une somme importante l’été dernier (15 millions d’euros étaient évoqués) le montant proposé par l’AS Rome pourrait refroidir la direction rhodanienne qui ne veut certainement pas se faire plumer dans l’opération. En parallèle, Houssem Aouar semble retrouver un niveau intéressant sous les ordres de Laurent Blanc qui aimerait de son côté l’inscrire dans la durée. Pisté par Nottingham Forest, Crystal Palace ou encore le Betis Séville lors de la dernière fenêtre mercato, le milieu de l’ OL pourrait tout simplement être bloqué cet hiver par son nouveau coach, à moins qu’un gros nom ne débarque à ce poste en amont.