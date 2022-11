Man United Mercato : Un duel avec le Barça pour un génie argentin

Publié par Thomas G. le 04 novembre 2022 à 16:23

Qualifié pour le prochain tour en Ligue Europa, Man United pourrait défier le Barça sur le terrain et sur le marché des transferts.

Man United Mercato : Un milieu argentin dans le viseur des Red Devils

Les Mancuniens sont allés s’imposer sur la pelouse de la Real Sociedad (1-0) hier soir pour la dernière journée de la Ligue Europa. Ce succès n’aura pas suffi à Man United pour passer devant les Basques au classement. Les Red Devils terminent cette phase de poule en 2e position et les hommes d’Erik ten Hag seront opposés à un club issu de la Ligue des Champions. Manchester United pourrait donc être opposé au Barça dans les prochains mois, une affiche aux allures de finale de Ligue des Champions.

Les dirigeants de Man United souhaitent renforcer leur effectif lors des prochains mercatos et plus particulièrement le milieu de terrain. Selon les informations de l’insider turc, Ekrem Konur, Manchester United serait très attentif à la situation du milieu de Benfica, Enzo Fernandez. L’international argentin impressionne pour sa première saison au Portugal et le Barça est également très intéressé par son profil. Les Mancuniens et les Blaugranas pourraient donc s’affronter sur le terrain et dans la course à la signature d’Enzo Fernandez. Manchester United devra mettre la main à la poche pour attirer le milieu de 21 ans, le Benfica n’est pas vendeur et sa clause libératoire est de 120 millions d’euros.

Man United Mercato : Manchester veut éviter un nouveau cas Pogba

En parallèle du dossier Enzo Fernandez, les dirigeants de Man United doivent prendre des décisions concernant l’avenir de Diogo Dalot et Marcus Rashford. Le défenseur portugais pourrait quitter Manchester en janvier pour rejoindre le FC Barcelone si un accord est trouvé avec les Red Devils. Marcus Rashford est en fin de contrat en juin prochain et les Mancuniens veulent le prolonger pour éviter un départ libre après l'épisode Paul Pogba. Les négociations entre l’international anglais et les dirigeants de Man United ont repris, mais le Paris Saint-Germain pourrait contrecarrer les plans des Red Devils.