OM Mercato : Longoria devrait signer deux nouvelles recrues

Publié par Timothée Jean le 04 novembre 2022 à 15:37

Le mercato hivernal risque d’être très mouvementé à l’ OM. Le président Pablo Longoria s’active en coulisse pour attirer deux nouvelles recrues.

Sous la houlette d’Igor Tudor, l’ OM vit une saison assez délicate. Sur la scène européenne, les Marseillais ont subi une énorme désillusion en s’inclinant (1-2) face à Tottenham lors de la sixième et dernière journée de Ligue des Champions. Terminant à la dernière place de son groupe, l’Olympique de Marseille est éliminé de toute compétition européenne. Le club phocéen devra désormais se concentrer sur le championnat national. Actuel 5e de Ligue 1 après 13 journées, l’ OM peut encore croire en ses chances de décrocher une place qualification pour la prochaine Ligue des Champions, même si la tâche s'annonce assez délicate.

Les Marseillais devront batailler pour remonter sur le podium. Pour atteindre cet objectif, les dirigeants marseillais ambitionnent de profiter du mercato hivernal pour apporter quelques retouches à leur effectif. Pablo Longoria et son équipe ont déjà ciblé des postes clés qu’ils souhaitent renforcer lors de cette fenêtre de transferts. D’après les informations du journal Le Phocéen, un renfort en défense centrale et un attaquant pour épauler Alexis Sanchez sont attendus à l’ OM en janvier.

« Ce mercato n'échappera pas à la règle, sachant que le président olympien compte effectuer plusieurs retouches. Où ça ? Le secteur défensif semble une évidence avec la fragilité d'Éric Bailly et les errements de Gigot pour le moment (…) Enfin, il y a aussi un chantier en attaque, où le dernier mercato est clairement décevant », indique la source, assurant que ces deux postes apparaissent comme les véritables priorités de la direction marseillaise cet hiver. Reste à savoir si le club phocéen trouvera chaussure à son pied.

Des ventes pour financer le recrutement hivernal

Pour le moment, l’identité des cibles marseillaises pour renforcer ces deux secteurs de jeu n’a pas encore fuité dans la presse. Par ailleurs, l’arrivée d’un milieu de terrain créateur n’est pas à exclure. Néanmoins, pour mener à bien toutes ces opérations, les dirigeants marseillais devront mettre la main à la poche. Confrontée à des difficultés économiques, la direction de l’OM n’a plus le choix, elle devra vendre cet hiver. Les dirigeants marseillais se cassent déjà la tête pour céder certains joueurs à forte valeur marchande. C’est notamment le cas de Gerson ou encore Pape Gueye.

L’objectif de ces probables départs est bien sûr de récupérer de l'argent permettant de renflouer leurs caisses du club et recruter cet hiver. « Longoria est donc obligé (une nouvelle fois) de réussir une ou deux ventes, et on pense donc à Gueye, mais aussi à Gerson », indique le média local, convaincu que le président Pablo Longoria est bien conscient de cette donnée. Sans vente, il sera difficile de faire venir de nouveaux renforts à l'OM.