ASSE : Un rendez-vous décisif fixé pour un attaquant

Publié par ALEXIS le 04 novembre 2022 à 16:07

Écarté, puis mis à pied après son accident en état d’ébriété, Charles Abi sera situé sur son avenir à l’ ASSE. Un rendez-vous décisif est fixé, mardi.

Charles Abi a rendez-vous avec l' ASSE devant la commission de la LFP

Victime d’un accident avec sa voiture, alors qu’il conduisait en état d’ébriété, Charles Abi a été écarté du groupe professionnel de l’ ASSE. À la suite de sa mise à pied, l’attaquant formé à l’AS Saint-Etienne a rendez-vous, mardi, avec le club ligérien devant la commission juridique de la LFP, afin de statuer sur sa situation, selon Evect. Si l’on en croit les informations de la source, la direction des Verts n’a pas l’intention de le licencier directement.

« Le licenciement un temps évoqué, n’est pas envisagé du côté de la direction stéphanoise qui ne souhaite pas exposer son joueur davantage. Une fois la situation juridique clarifiée, Charles Abi devrait réintégrer le groupe réserve », indique le site web regroupant une communauté de supporters de l’ ASSE.

Une séparation à l'amiable reste possible entre l'attaquant et l'AS Saint-Etienne

Sous contrat avec les Verts jusqu’en 2024, Charles Abi est en grande difficulté à Saint-Etienne où il n’arrive toujours pas à s’imposer. Il vit donc très mal sa situation dans le Forez et pourrait être tenté d’ouvrir la porte de sortie, afin de lancer sa carrière ailleurs. L’ ASSE ne le retiendrait pas si les parties trouvent un accord pour rompre le contrat d’un an et demi qui les lie. La source confirme la tendance en indiquant que « l’ASSE ne ferme cependant pas la porte à un départ définitif de l’attaquant, meurtri et touché par sa situation sportive depuis septembre ».

Charles Abi, une carrière qui ne décolle toujours pas

Charles Abi fait partie de la génération de joueurs nés en 2000 de l' ASSE. Il était de l'équipe stéphanoise, vainqueur de la Coupe Gambardella en avril 2019, contre Toulouse FC. Il avait même été élu homme du match à l’issue de la finale. Mais depuis ses débuts professionnels sous le maillot des Verts en décembre 2018, sa carrière ne décolle pas. Alors que ses anciens coéquipiers, notamment Wesley Fofana (Chelsea) et William Saliba (Arsenal), évoluent aujourd'hui au plus haut niveau en Premier League.