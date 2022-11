Stade Rennais Mercato : Le SRFC s'intéresse à un milieu d'Angers SCO

Publié par Enzo Vidy le 04 novembre 2022 à 18:37

Déjà très convoité par de nombreux clubs européens, un milieu d'Angers SCO aurait attiré l'attention du directeur technique du Stade Rennais.

Stade Rennais Mercato : Nabil Bentaleb a tapé dans l'œil de Florian Maurice

Titulaire indiscutable du SCO d'Angers, le milieu de terrain algérien commence à être très convoité en Europe. Le 18 octobre dernier, l'insider Mohamed Toubache-Ter avait annoncé sur son compte twitter que Nabil Bentaleb était suivi de très près par le LOSC et que deux clubs italiens et un club allemand s'était renseigné sur le milieu de terrain du SCO.

Aujourd'hui, l'insider révèle que c'est au tour du Stade Rennais de se positionner sur Nabil Bentaleb. En effet, il indique sur son compte Twitter que Florian Maurice suit avec attention les performances de l'ancien joueur de Newcastle, en précisant toutefois que le Stade Rennais pourrait attendre le mercato estival pour passer à l'action. En attendant, Nabil Bentaleb vit des moments asez délicats avec le SCO d'Angers au vu de la situation sportive plus inquiétante que jamais chez les Angevins.

Nabil Bentaleb, un profil apprécié au SRFC

L'entraîneur du SRFC, Bruno Genesio, ne manque pas de ressources au milieu de terrain. La plupart des profils sont des joueurs techniques qui sont plus offensifs que défensifs, à l'image de Lovro Majer, Désiré Doué ou encore Flavien Tait. Nabil Bentaleb fait lui aussi partie de ce type de profil. En ce qui concerne les milieux défensifs, le Stade Rennais a été cherché Xeka pour pallier la grave blessure de Baptiste Santamaria et possède également Ugochukwu dans ce type de registre.

Avec le milieu de terrain algérien, le Stade Rennais se renforcerait encore un peu plus à ce poste, d'autant plus que des départs pourraient avoir lieu lors du prochain mercato estival, et Florian Maurice veut certainement anticiper cela en se positionnant sur l'ancien milieu de terrain de Schalke 04.