SRFC : Un terrible coup dur se précise pour Genesio à Lille

Publié par Ange A. le 05 novembre 2022 à 08:37

En déplacement sur la pelouse du LOSC ce dimanche lors de la 14e journée, le SRFC devrait composer sans sa principale arme offensive.

SRFC : Un forfait de taille se profile pour Rennes

Au-delà du match nul contre Larnaca (1-1) jeudi soir en Ligue Europa, Bruno Genesio nourrit un autre regret. Après la rencontre, le coach du Stade Rennais a culpabilisé suite à la blessure de Martin Terrier. Il estime qu’il aurait dû laisser son buteur vedette au repos pour cette dernière rencontre de la phase de poules de la C3. « Je vais peut-être avoir des regrets à ce niveau-là avec Terrier, j'ai hésité à le faire souffler, j’aurais peut-être dû », a avoué l’entraîneur du SRFC en conférence de presse.

Selon les informations fournies par L’Équipe, l’attaquant de 25 ans souffre d’une « petite » élongation. Laquelle devrait le tenir éloigné des terrains pendant une dizaine de jours. Une mauvaise nouvelle pour le club breton à la veille de son choc sur la pelouse du LOSC ce dimanche. La rencontre compte pour la 14e journée de Ligue A Uber Eats.

Terrier, le coup d’arrêt

Selon le quotidien sportif, Martin Terrier va passer de nouveaux examens en milieu de semaine prochaine. Lesquels permettront de confirmer ou non son absence pour la réception de Toulouse samedi le 12 novembre. Il s’agira de la dernière sortie du SRFC avant la Coupe du monde. Touché contre Larnaca, l’ancien Lyonnais réalise une première moitié de saison correcte. Il compte 11 réalisations et 4 passes décisives sur la campagne en cours. Son forfait contre Lille est un coup dur pour les Rouge et noir.

Rennes est l’équipe en forme du championnat avec ses cinq victoires de rang. Troisième de Ligue 1, le club breton dispose de cinq unités d’avance sur son adversaire nordiste. Les Dogues pointent à la 6e place et restent sur une courte défaite contre Lyon (1-0).