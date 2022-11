RC Lens : Franck Haise confirme son ambition après Angers

Franck Haise s’est livré après le nouveau succès du RC Lens samedi sur la pelouse de l’Angers SCO. L’occasion de réitérer son ambition.

Depuis sa défaite contre le LOSC, son unique revers de la saison, le Racing Club de Lens est inarrêtable. Samedi, le RC Lens s’est de nouveau imposé sur la pelouse de l’Angers SCO. Des réalisations de Wesley Saïd (21e) et Facundo Medina (51e) ont permis aux Sang et or de l’emporter face au club de l’Anjou. Lequel a sauvé l’honneur grâce à Miha Blazic (87e). Grâce à cette victoire, le club artésien aligne sa quatrième victoire de rang. Les hommes de Franck Haise confortent sur leur place de dauphin du Paris Saint-Germain. Ils n’accusent provisoirement que deux unités de retard sur le PSG. Au sortir de ce succès, Franck Haise s’est livré sur les récentes performances de son équipe.

Satisfait du résultat du soir, le technicien nordiste ne voile plus ses ambitions pour le RC Lens cette saison. Après avoir raté de peu les places européennes ces deux dernières saisons, il espère enfin être récompensé au terme cet exercice. Ses propos sont relayés par L’Équipe.

« Maintenant, on est hauts (au classement) à la 14e journée, j’espère qu’on le sera aussi à la 38e. […] Évidemment quand on a 33 points à ce moment de la saison, on peut dire qu’une place européenne est accessible. On va tout faire pour améliorer notre total de points. L’an dernier, on en avait eu cinq de plus. Si on en prend encore cinq de plus, on devrait être européens ».