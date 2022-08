OM Mercato : Longoria revient à la charge pour un ancien du Barça

Publié par Henri le 14 août 2022 à 10:38







OM Mercato : L’Olympique de Marseille ne cesse d'animer le marché des transferts. Aux dernières nouvelles, Longoria viserait une nouvelle piste offensive.

OM Mercato : La nouvelle piste offensive de Pablo Longoria

À deux semaines de la fin du mercato estival, l'Olympique de Marseille n'a pas encore bouclé son marché. Il y a quelques jours, la direction marseillaise a présenté sa neuvième recrue, la dernière en date, qui n'est autre que l'international chilien Alexis Sanchez en provenance de l'Inter Milan. Si l'Etat major des Phocéens reste concentré sur la situation du jeune attaquant sénégalais se 22 ans, Bamba Dieng qui devrait être transféré dans les prochaines heures, elle est tout au temps aussi sur un autre dossier.

En effet, selon les informations de AS, les dirigeants de l'OM ont l'intention d'ajouter une nouvelle arme offensive à leur effectif. Elle serait sur la piste d'un ancien pensionnaire du centre de formation du FC Barcelone qui porte désormais les couleurs de l'Udinese, Gerard Delofeu. Selon la même source, le président du club Phocéen qui suit cette piste depuis des mois déjà souhaiterait boucler cette opération le plus tôt possible pour renforcer davantage son secteur offensif déjà très alléchant. Mais le club au 10 titres de champion de France va devoir faire face à la rude concurrence dans ce dossier qui s'annonce délicat.

OM Mercato: Gérard Delofeu décidé à rester à l'Udinese

À en croire AS, l'ancien joueur d'Everton est également ciblé par d'autres clubs tels que : l'Atalanta Bergame, le Torino ou Villaréal. La tâche s'annonce plus que compliquée pour l'Olympique de Marseille puisque aux dernières nouvelles, l'Udinese souhaite le garder. À cela, s'ajoute la volonté du joueur de rester dans le Nord de l'Italie. "Nous avons plusieurs options. Mais nous n'excluons pas de rester une saison de plus à l'Udinese" a déclaré l'agent de l'international espagnol contacté par Foot Mercato.

Mieux samedi, le milieu offensif de 28 ans a déclaré sa flamme à son club actuel. ". Mon avenir ? Ma tête est ici, à l'Udinese. Il me reste deux ans de contrat et j'ai compris une chose dans le football : la tête doit être libre, on ne peut pas penser à demain, ce serait une erreur. Je pense à mon équipe et à aujourd'hui" a confié Gerard Delofeu dans des propos rapportés par TMW après le premier match de la saison de l'Udinese battu samedi par le Milan AC (4-2).

Ces propos jettent véritablement un coup de froid sur ce dossier tant convoité par l'OM et Pablo Longoria.