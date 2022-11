OM-OL : Payet encore remplaçant, le choix fort de Tudor

Publié par Dylan le 06 novembre 2022 à 11:03

Pressenti pour être titulaire contre l'OL dimanche, le milieu de l'OM Dimitri Payet pourrait finalement cirer le banc de touche selon le journal L'Equipe.

OM : Incertitude pour Payet avant d'affronter l'OL

L'Olympico approche à grands pas et sonne comme un nouveau tournant de la saison pour l'Olympique de Marseille. Après son élimination en Ligue des Champions, le club phocéen n'a plus que la Ligue 1 et la Coupe de France pour redorer son blason. Cinquième de l'élite, à trois points du podium, Marseille ne doit pas perdre contre l'OL dimanche sous peine de voir s'éloigner les places qualificatives pour la prochaine Ligue des Champions.

Remplaçant face à Tottenham mardi dernier, le capitaine du navire marseillais Dimitri Payet accuse le coup. Son entraîneur, Igor Tudor, avait décidé de ne pas le faire entrer en cours de jeu. Si celui-ci s'en est voulu à la suite du scénario (Marseille a perdu 2-1 contre les Spurs), Payet espérait sans doute se rattraper lors de l'Olympico. Mais d'après les informations de L'Equipe, son statut de remplaçant pourrait se prolonger lors de ce match.

Igor Tudor brouille les pistes sur sa composition

Pourtant, ce n'est pas l'avis d'autres médias qui croient en la titularisation du Réunionnais, comme La Provence ou Le Phocéen. Le premier nommé pense d'ailleurs que l'international tricolore (38 sélections, 8 buts) sera choisi pour accompagner Alexis Sanchez en soutien de Bamba Dieng. Le second le voit plutôt apporter son expérience aux côtés de l'ancien Milanais ou d'Amine Harit.

Lors du dernier entraînement avant l'OL, Igor Tudor a tenté de brouiller les pistes sur sa future composition d'équipe. Le technicien croate a testé comme à son habitude plusieurs animations, et Dimitri Payet a été souvent aperçu en tant que remplaçant. C'est pourquoi L'Equipe doute sérieusement sur sa présence dans le onze de départ contre Lyon dimanche. C'est Bamba Dieng qui a commencé parmi les titulaires, avec derrière lui Cengiz Ünder et Alexis Sanchez. Ensuite, Amine Harit a remplacé le Sénégalais et Sanchez est remonté d'un cran, ce qui laisse penser que Tudor n'a pas encore fait son choix pour la constitution de son attaque face à l'OL.