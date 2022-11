ASSE : Batlles lance un avertissement envers un gardien des Verts

Présent en conférence de presse jeudi en compagnie d'un gardien de l'ASSE, Laurent Batlles a tenu à rappeler l'importance de ce poste.

À quelques jours d'un match ô combien important contre le FC Metz, l'AS Saint-Etienne tente de se préparer au mieux. Son entraîneur, Laurent Batlles, était présent en conférence de presse ce jeudi aux côtés du gardien Matthieu Dreyer pour évoquer ce rendez-vous capital. En cas de victoire, les Verts pourraient recoller au Nîmes Olympique, premier non-relégable avec 14 points.

Laurent Batlles a profité de la présence de Matthieu Dreyer pour rappeler l'importance du gardien dans le jeu des Stéphanois :

« On a des cheminements de jeu qu’on essaie de mettre en place et le gardien en fait totalement partie. Il y a des choses qu'on met en place sur nos ressorties de balle pour attirer l’adversaire, des fois ça peut se faire, d’autres non. Cela dépend du timing aussi, il faut jauger quand on peut le faire ou pas »