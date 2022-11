Equipe de France : Coupe du Monde, le grand flou pour Deschamps

Publié par Dylan le 06 novembre 2022 à 16:01

Mercredi, Didier Deschamps donnera sa liste des joueurs qui disputeront la Coupe du Monde au Qatar. Mais le flou est toujours présent pour le sélectionneur.

Equipe de France : Deschamps ne fera pas « que des heureux »

Le Mondial au Qatar approche à grands pas, et la France ne connaît pas encore les joueurs qui la représenteront dans la compétition. Son sélectionneur, Didier Deschamps, a encore quelques jours pour se décider. Au mois de septembre déjà, il avait prévenu : « Je ne vais pas faire que des heureux (...) Les joueurs ont intérêt à être en forme » déclarait-il dans un entretien pour l'émission Téléfoot.

Les candidats sont nombreux pour intégrer cette fameuse liste des Bleus qui participeront au Mondial 2022. Le poste du milieu de terrain est particulièrement ciblé depuis les forfaits officiels de Paul Pogba et N'Golo Kanté, éléments incontournables de l'effectif de Didier Deschamps lors des dernières compétitions nationales et internationales. Pressenti pour profiter de ces lourdes absences, Aurélien Tchouaméni n'arrive pas à se sortir la Coupe du Monde de la tête : « Là on commence à y penser tous les jours (à la Coupe du monde et à la liste), c’est vrai » a-t-il confié à Téléfoot.

Olivier Giroud : « Je ne vais pas dire que je n'y pense pas »

Si Aurélien Tchouaméni ne possède pas l'expérience d'un Paul Pogba ou d'un N'Golo Kanté, c'est le cas pour Olivier Giroud. L'attaquant milanais compte 114 sélections pour 49 buts inscrits avec l'Equipe de France. S'il n'a pas marqué durant la dernière Coupe du Monde, Giroud y a montré par son repli défensif et son jeu en pivot qu'il pouvait beaucoup apporter à l'attaque française. L'ancien montpelliérain est également flamboyant sous les couleurs des Rossoneri cette saison avec 9 buts et 2 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues. Forcément, ces statistiques lui permettent de rêver d'une troisième participation en Coupe du Monde :

« Avoir la possibilité de jouer une 3e Coupe du monde, c'est une chance. Je ne vais pas dire que je n'y pense pas » s'est-il livré auprès de l'émission de TF1.

Des nouvelles têtes pourraient également apparaître dans la liste des joueurs convoqués par Didier Deschamps mercredi. Les premières sélections des Monégasques Youssouf Fofana et Benoît Badiashile ne les ont pas laissé indifférents. Le milieu de terrain du Real Madrid, Eduardo Camavinga, espère lui aussi être choisi par le sélectionneur des Bleus pour la Coupe du Monde : « Si je suis performant en club, j'aurais des chances d'y aller » a déclaré le joueur de 19 ans auprès du journaliste Jordan Ollivier. Nul doute que Didier Deschamps va réfléchir à deux fois avant de cocher définitivement un nom dans sa liste, qui sera dévoilée officiellement sur TF1.