Mercato OM : Un indice de taille sur l’avenir de Tudor après l’OL

Publié par Timothée Jean le 07 novembre 2022 à 10:07

Vainqueur du choc contre l’OL (1-0), l’ OM a mis fin à sa série d’échecs en Ligue 1. Un soulagement pour Igor Tudor, contesté ces dernières semaines.

OM Mercato : Igor Tudor s’offre un peu de répit à Marseille

L'histoire entre l’ OM et son entraîneur Igor Tudor se poursuit. L'avenir du technicien croate était donné incertain ces derniers jours en raison de la terrible élimination de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Il était même conditionné, dans un premier temps, au résultat du choc contre l’Olympique Lyonnais, disputé au Vélodrome ce dimanche soir dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1.

Incapable de gagner ses trois derniers matchs de championnat (deux défaites et un match nul), l’entraîneur de l’ OM se devait de renouer le plus rapidement possible avec le succès, surtout après son fiasco européen. C'est donc dans ce contexte lourd, avec la menace d'une éviction planant au-dessus de sa tête, qu'Igor Tudor a dirigé ce match crucial contre l’OL. Le patron du banc marseillais le savait : en cas de défaite, sa position serait encore plus menacée à Marseille. D’autant plus qu’il est vivement décrié par bon nombre de supporters et observateurs pour ses choix tactiques.

Finalement, Igor Tudor respire encore. Son équipe s’est imposé face à Gones de Laurent Blanc sur la plus petite des marches (1-0). Une précieuse victoire obtenue grâce à un but de la tête de Samuel Gigot. Dans le jeu, l’OM n’a pas été souverain, mais les Marseillais ont fait preuve de solidarité pour verrouiller ces trois points qui font du bien. Grâce à ce succès à domicile, l’Olympique de Marseille revient à la quatrième place de Ligue 1, à un point du podium. Cette victoire offre surtout un peu de répit à Igor Tudor, dans la tourmente ces dernières semaines.

Igor Tudor n’est pas menacé en interne

En début de soirée, l’entraîneur de l’ OM avait déjà senti la menace se rapprocher. Incapable de qualifier son équipe pour une coupe européenne, lgor Tudor a été accueilli par une bronca du Vélodrome, comme ce fut le cas en début de saison après une préparation estivale chaotique. Conspué par une partie du public marseillais, l’ancien entraîneur du Hellas Vérone avait su rebondir en enchaînant des résultats sur la scène nationale.

C'est donc la deuxième fois en quelques mois que le successeur de Jorge Sampaoli à Marseille se retrouve sous la menace et réussit à sauver sa tête. Cette victoire face à l’OL lui permet de souffler un peu, d’autant plus que selon les informations du journal La Provence, Igor Tudor n’est pas menacé par un éventuel départ, car il conserve toujours la confiance de l’état major phocéen.

Néanmoins, après ce succès face au rival lyonnais, l’entraîneur marseillais devra poursuivre sur cette lancée. Le déplacement à l’AS Monaco dimanche prochain s’annonce décisif dans la course au podium, avant la coupure de la Coupe du Monde. Éliminé de toute compétition européenne, l’OM devra aller chercher une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions d’ici la fin de la saison. Igor Tudor sera sans doute évolué sur ce nouvel objectif.

Le vestiaire de l’ OM à fond derrière son entraîneur

Si l’entraîneur de l’Olympique de Marseille est jusqu’ici parvenu à s’en sortir, force est de constater que les résultats en dent de scie de son équipe fragilisent toujours sa situation. Ainsi, les rumeurs concernant son avenir à l’ OM ne devraient pas s’estomper. Mais face à cette vague de critiques, le coach croate peut toujours compter sur le soutien sans faille de son vestiaire.

À l’issue de la rencontre, Leonardo Balerdi a reconnu que lui et ses coéquipiers soutenaient toujours Igor Tudor. « Nous sommes tous ensemble avec le coach, le staff et le président. Nous sommes aussi avec les supporters. Je pense que lors du dernier match, nous avons fait de très bonnes choses. Je pense que quelques petits détails ont manqué. Mais aujourd'hui, nous avons été bons sur les petits détails », a-t-il assuré. En interne, il n’y a donc pas de doute concernant sa continuité à Marseille.