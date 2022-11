PSG Mercato : Le PSV Eindhoven donne sa condition pour Gakpo

Publié par JEAN-LUC D le 07 novembre 2022 à 11:07

Dans le viseur du PSG, Cody Gakpo pourrait bénéficier d’un bon de sortie durant le mercato hivernal. D’ailleurs, le PSV Eindhoven a indiqué son prix.

PSG Mercato : Luis Campos veut Cody Gakpo avec Mbappé

À la recherche d’un attaquant capable d’évoluer en pivot pour donner plus de liberté à Kylian Mbappé sur le terrain, Luis Campos serait intéressé par le profil de Cody Gakpo. Auteur de 13 buts et 17 passes décisives en 23 matches toutes compétitions confondues, l’ailier gauche de 23 ans possède toutes les caractéristiques pour former un duo de charme avec Mbappé. Le Paris Saint-Germain pourrait donc passer à l’offensive pour le recruter dès cet hiver.

Interrogé par la chaîne ESPN, Marcel Brands, le directeur du football du PSV Eindhoven, a ouvertement laissé entendre que l’international néerlandais pourrait changer d’air lors du marché des transferts de janvier. Le dirigeant hollandais a d’ailleurs avoué que le match entre l’Ajax et le PSV (1-2), ce dimanche, pourrait bien être le dernier du natif d’Eindhoven sur le terrain d’Amsterdam. « Est-ce que ce sera le dernier Ajax-PSV pour Gakpo ? Non. Parce qu’il y aura aussi un PSV-Ajax l'année prochaine. Le dernier match de Cody sur la pelouse de l’Ajax ? C’est une possibilité », a-t-il confié. Mais pour déloger Cody Gakpo, le Paris SG va devoir sortir le chéquier.

Une offre de 50M€ à venir pour Cody Gakpo ?

Toujours au micro du média américain, Marcel Brands a livré d’autres indices sur le dossier Cody Gakpo. En effet, le patron du football du PSV a assuré que si Manchester United avait accepté de s’aligner sur les 50 millions d’euros qu’il réclamait l’été dernier, Gakpo serait cette saison un joueur des Red Devils.

« Si Manchester United avait offert l’argent que nous voulions pour Cody, alors nous l’aurions vendu. Bonus compris, nous voulions 50M€ », indique le dirigeant néerlandais. Sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2026, Gakpo pourrait donc s’en aller un janvier si un club accepte d’investir cette somme. Désireux de s’offrir les services du jeune coéquipier de Georginio Wijnaldum, Luis Campos sait donc désormais ce qui lui reste à faire, même si certaines sources hollandaises ont récemment révélé qu’un chèque de 30 millions d’euros pourrait suffire pour débloquer ce transfert.