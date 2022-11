Juventus-FC Nantes : Ligue Europa, Franck Kita réagit au tirage

Publié par ALEXIS le 07 novembre 2022 à 15:22

Franck Kita, directeur général délégué du FC Nantes, a livré ses premières impressions sur la Juventus, adversaire des Canaris, en barrages de la Ligue Europa.

FC Nantes : Franck Kita évoque un tirage difficile, mais...

Le FC Nantes est tombé sur du lourd en 16es de finale (barrages) de la Ligue Europa. Les Canaris affronteront la Juventus en février 2023. Franck Kita s’attend évidemment à un match difficile pour son équipe face aux Bianconerri dirigés par Massimiliano Allegri. « C’est un top club, cinquième de son championnat (Serie A). Soyons réalistes, ça va être un match difficile, mais on va donner le maximum. (...) Petit poucet ? Non outsider », a-t-il réagi sur Canal+.

Le FCN s’était qualifié sur le fil, lors du dernier match de la phase de poules contre l’Olympiakos (0-2). Le club de Ligue 1 avait fini à la deuxième place du groupe G, derrière le SC Fribourg. Pour accéder aux 8es de finale, l’équipe d’Antoine Kombouaré doit encore créer l’exploit face à la Juve, un ogre européen. Franck Kita l’admet, mais il se permet de rêver d'un nouvel exploit.

« On ne pouvait pas faire mieux, on va jouer contre une institution du football, on va jouer comme si chaque match était le dernier. Vivement le mois de février. Quand on arrive à sortir des poules, deuxièmes d’un groupe difficile, quand on joue les 16es, on sait qu’on va jouer un top club. C’est chose faite, on va jouer sans aucune pression et on va essayer de se faire plaisir », a-t-il déclaré.

Juventus-FC Nantes : Remake de la demi-finale de C1 en avril 1996

Le FC Nantes se déplacera à Turin lors du match aller, le 16 février 2023, puis recevra la Vieille Dame au Stade de la Beaujoire, le 23 février. Après le PSG en phase de poule de la Ligue des Champions, la Juventus va donc croiser un autre club français en coupe d’Europe cette même saison. Pour mémoire, les Nantais ont déjà affronté les Turinois. C’était lors de la double confrontation européenne de la saison 1995-1996, pour le compte de la demi-finale de Ligue des Champions. Battu en Italie à l'aller (2-0), le FC Nantes avait gagné le match retour (3-2) à la Beaujoire, mais avait été éliminé.