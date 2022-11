RC Lens Mercato : Liverpool se lance sur un crack du RCL !

Publié par Thomas le 07 novembre 2022 à 15:37

Auteur d'un début de saison exceptionnel, le RC Lens attire du beau monde en Europe et a récemment vu Liverpool toquer à sa porte.

RC Lens Mercato : Après le PSG, Fofana visé par Liverpool

Le mercato 2023 risque d’être éprouvant pour Franck Haise. Depuis le départ de Florent Ghisolfi à l’OGC Nice, le coach de 51 ans a hérité de la casquette de manager des Sang et Or, bénéficiant d’un rôle plus ample sur le mercato lensois. Pas une mince affaire pour le technicien français qui réalise en parallèle un début de saison époustouflant, couronné d’une 2e place de Ligue 1. Victime de son succès, le RCL va logiquement faire parler de lui l’année prochaine sur le marché des transferts, après avoir déjà vendu Cheick Doucouré (Crystal Palace), Jonathan Clauss (OM), Ignatius Ganago (FC Nantes) ou encore Christopher Wooh (Stade Rennais) lors de la dernière fenêtre mercato.

Parmi ces joueurs susceptibles d’agiter le mercato du RC Lens, l'Ivoirien Seko Fofana fait logiquement partie des favoris. Meilleur joueur du club artésien lors de l’exercice passé, l’ancien milieu de l’Udinese continue d’impressionner en Europe, formant l’un des meilleurs entrejeux de Ligue 1 avec le Ghanéen Salis Abdul Samed. Dans le viseur de Luis Campos au PSG l’été dernier, Fofana serait désormais une cible prioritaire de Liverpool.

À en croire les informations du journaliste Ignazio Genuardi, les Reds seraient très intéressés par les services du milieu de 27 ans, dont la polyvalence et le profil percutant ne seraient pas passés inaperçus. Récemment prolongé jusqu’en 2025 chez les Sang et Or, Seko Fofana pourrait être libéré l’été prochain en cas d’offre conséquente.

RC Lens Mercato : Un été agité s’annonce au RCL

Franck Haise le sait, le départ de Florent Ghisolfi à Nice ne rendra pas simple les prochaines fenêtres mercato. D’une part, car le dirigeant avait livré un travail remarqué ces dernières saisons dans son recrutement à Lens, mais aussi et surtout car ce dernier risque de chiper quelques pièces essentielles dans son nouvel effectif au Gym. En plus de Fofana qui reste très courtisé en Europe, le RCL a ainsi vu les Aiglons venir à la charge pour Kevin Danso, Salis Abdul Samed et Florian Sotoca, tous les trois bien installés dans le onze Sang et Or. En défense, l’Argentin Facundo Medina reste également très surveillé en France, avec l’Olympique de Marseille qui garde un œil sur lui.