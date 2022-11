Stade Rennais : Un gros coup dur confirmé au SRFC avant le Mondial

Publié par JEAN-LUC D le 06 novembre 2022 à 10:33

Bruno Genesio était face à la presse ce samedi, à la veille du match entre le LOSC et le Stade Rennais. Le coach du SRFC a confirmé un gros coup dur.

Stade Rennais : Le SRFC privé de son meilleur buteur contre le LOSC

À la lutte pour se maintenir sur le podium jusqu’à la fin de la première moitié de saison, le Stade Rennais va affronter Lille OSC ce dimanche à 17h05, au Stade Pierre Mauroy, sans son meilleur atout offensif. En effet, Bruno Genesio a confirmé devant les journalistes que Martin Terrier ne fera pas partie du groupe du SRFC qui va aller défier le LOSC sur ses installations cet après-midi.

L’attaquant de 25 ans souffre d'une élongation à l’ischio contractée en Coupe d’Europe jeudi soir contre l’AEK Larnaca (1-1). L’entraîneur du club breton a également annoncé les forfaits de Joe Rodon (malade), Warmed Omari (réathlétisation), Baptiste Santamaria (cheville) et Kamaldeen Sulemana (cheville) pour le choc contre les Dogues.

« Joe Rodon est absent, il est malade. Martin Terrier est blessé, touché à la cuisse. Kamaldeen Sulemana est toujours blessé à la cheville. J’ai un effectif pour pallier ces absences, on a plusieurs solutions », a déclaré Genesio avant de regretter l’absence de Terrier.

« On aurait préféré que Martin soit présent, car c’est un joueur important pour l’équilibre de l’équipe, qui marque des buts. Ça fait partie de ce que l’on doit surmonter dans une saison, c’est là que l’on voit si on a un groupe qui est prêt à répondre à ce genre d’aléas. J’ai confiance en mon groupe, ceux qui débuteront à Lille et celui qui jouera à la place de Martin », a-t-il ajouté.

Une mauvaise nouvelle pour l’avant-centre formé à l’Olympique Lyonnais à quelques jours de la publication de la liste de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde au Qatar.

La Coupe du Monde désormais oubliée pour Martin Terrier ?

Cette blessure de Martin Terrier tombe vraiment au mauvais moment puisque le protégé de Bruno Genesio postulait clairement à une place dans le groupe de Didier Deschamps, en équipe de France, pour la Coupe du Monde au Qatar. D’autant qu’il devrait aussi manquer le dernier match du SRFC avant la trêve internationale contre Toulouse, samedi prochain. Une absence prolongée pourrait définitivement ruiner ses chances d'être la surprise de la liste des Bleus pour le Mondial.