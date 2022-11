OL : Une gloire de Lyon pas tendre après la défaite à Marseille

Publié par Enzo Vidy le 08 novembre 2022 à 13:15

Battu à Marseille dimanche soir, l' OL a réalisé une piètre prestation et s'est attiré les foudres d'une ancienne gloire de Lyon.

Lyon est à nouveau retombé dans ses travers dimanche soir. Dans un Vélodrome bouillant, les Lyonnais n'ont quasiment jamais réussi à se montrer dangereux et se sont logiquement inclinés 1-0 face à leur rival marseillais. Dans une interview pour Le Progrès, l'ancien joueur de l' OL, Sidney Govou, n'a pas mâché ses mots pour évoquer le match proposé par les joueurs de l'Olympique Lyonnais.

"Il n’y a pas de bon ou de mauvais dans ce match à Marseille. La prestation de l’OL a été neutre. Or, c’est le pire à mes yeux. Contre un Marseille malade, au fond du trou après son élimination, je n’arrive pas à comprendre comment on peut faire une première mi-temps comme ça, sans mettre la pression." Pour l'ancien international français, Lyon n'est pas encore guéri, et la coupure liée à la Coupe du Monde est un point positif pour les Gones. "L’OL est à sa place actuellement, comme il a été à sa place la saison dernière. S’il y a une équipe pour qui la trêve va être la bienvenue, j’espère que ce sera l’OL. Ça peut permettre de laver les esprits, au coach, d’inculquer quelque chose de nouveau."

OL : Lyon doit rectifier le tir face à l'OGC Nice

Vendredi, au Parc OL, les hommes de Laurent Blanc reçoivent les Aiglons de Lucien Favre avec l'objectif de ne pas se laisser distancer pour les places européennes. Pour cela, il faudra proposer une prestation bien meilleure que celle de dimanche soir, face à des Niçois qui reprennent un peu de confiance depuis leur qualification en Ligue Europa Conférence, ainsi qu'une victoire dimanche dernier face au Stade Brestois. Ensuite, ce sera le début d'une longue trêve internationale pour les joueurs lyonnais. L'occasion pour Laurent Blanc et son staff d'inculquer un nouveau souffle dans l'effectif des Gones pour pouvoir retrouver un OL compétitif au retour de la Coupe du Monde.