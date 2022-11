ASSE : Un entraîneur connu en Ligue 1 s'intéresse à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 08 novembre 2022 à 14:45

Ancien joueur de l’ ASSE et entraîneur depuis 1999, Patrice Garande s'inquiète de la situation du club ligérien, sur beIN Sports.

Libre depuis son départ de Dijon FCO, à la fin de la saison dernière (2021-2022), Patrice Garande cherche un nouveau club pour rebondir. Invité de sur le Maxi Ligue 2, il a livré son opinion sur la situation de l’ ASSE, club auquel il est resté attaché. Sainté est 19e de Ligue 2 et relégable après 14 journées. Et l'ancien attaquant de l’AS Saint-Etienne (1977-1979) et (1987-1989) ne cache pas sa déception depuis la relégation du club qui lui est si cher. « Je vis mal la situation du club. C'est un club qui est cher à mon cœur, qui est particulier pour moi. Forcément, j'ai mal vécu cette descente et je vis aussi mal ce qui se passe », a-t-il confié, avant d’analyser la situation des Stéphanois.

« Laurent Batlles l'évoque souvent, ils ont eu un handicap important au départ : moins 3 points et jouer les matchs à domicile à huis clos, c'est déjà une chose. Après, je pense qu'il est important que les joueurs mesurent le fait qu'ils sont dans un grand club, même s'ils sont en Ligue 2 », a noté Patrice Garande.

Patrice Garande met le doigt sur le gros souci de l' ASSE

L’ancien entraîneur du SM Caen ou encore du Toulouse FC a ensuite mis le doigt sur le gros souci des joueurs de l’équipe actuelle de l’ ASSE. Le technicien de 62 ans a l’impression que les joueurs stéphanois ont du mal à intégrer les principes de jeu de Laurent Batlles, et aussi à comprendre l’ADN du club.

« L’ ASSE, ça représente quelque chose et peut-être que les joueurs n'ont pas totalement pris la mesure de ça au départ. Quand on est Saint-Étienne, on doit aller chercher les choses, on doit jouer haut, dominer l'adversaire, s'imposer. Je sais que Laurent (Batlles) a des principes de jeu, il l'a montré à Troyes […] et c'est ce vers quoi il veut aller à Saint-Étienne. Il faut aussi que les joueurs l'assimilent et assument le fait de jouer à l’ ASSE. C'est à la fois un bonheur total parce que c'est un club fantastique, mais il faut aussi être capable de supporter certaines choses. »