OM Mercato : Deux recrues en vue, Longoria rétablit la vérité

Publié par Timothée Jean le 08 novembre 2022 à 21:45

Éliminé de toute compétition européenne, l’ OM va-t-il profiter du mercato hivernal pour se renforcer ? Pablo Longoria s’est exprimé sur le sujet.

Auteur d’une campagne de recrutement sensationnel cet été, l’ OM devrait être plutôt discret lors du prochain mercato hivernal. Et pour cause, le président Pablo Longoria est satisfait de son effectif actuel. Et si des rumeurs apparaissaient ces dernières semaines faisant état de deux nouvelles recrues attendues à l’Olymique de Marseille, le dirigeant espagnol préfère miser sur la stabilité.

OM Mercato : Pablo Longoria ne compte pas cet hiver

Dans un entretien accordé à Foot Mercato, Pablo Longoria a jeté un énorme coup de froid sur ces dossiers en assurant qu’il ne devrait pas se passer grand-chose à l’OM durant ce mercato hivernal. « Même s'il y avait eu qualification en Ligue des Champions, je ne crois pas qu'on aurait dû changer les effectifs. Je ne crois pas au changement d'effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C'est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l'âme dans une équipe. Cela se construit pendant la présaison », a-t-il indiqué.

Ainsi, la direction de l’OM n’a pas vraiment l’intention d’attirer de nouveaux renforts durant cette fenêtre de transferts. D’autant plus que l’Olympique de Marseille est déjà éliminé de toutes les compétitions européennes. Un effectif pléthorique n’est donc plus nécessaire pour la suite de la saison. Le club phocéen espère simplement disposer d’un effectif au grand complet en janvier prochain.

D'ailleurs, les dirigeants marseillais ont déjà programmé un stage de mi-saison en Espagne pendant la Coupe du monde. Les Olympiens, non sélectionnés pour le Mondial au Qatar, partiront à Marbella le week-end du 3-4 décembre jusqu’au 11 décembre. L’objectif de ce stage est de permettre à l’ OM de réaliser une bonne préparation en vue de bien attaquer la seconde partie de la saison. Le président Pablo Longoria pourrait tout de même changer ses plans pendant ce « mercato de réparation » en cas de blessures ou de très bonnes opportunités.