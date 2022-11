ASSE Mercato : Un cadre de l'AS Saint-Etienne pourrait partir en janvier

Publié par Thomas G. le 09 novembre 2022 à 11:09

Empêtré dans une crise après une première partie de saison décevante, l' ASSE pourrait subir un nouveau coup dur avec le départ d'un grand attaquant.

Défait ce lundi à Metz, l’AS Saint-Etienne est en grand danger en Ligue 2, les Verts sont 19es du classement en position de relégable. Les hommes de Laurent Batlles sont loins des objectifs fixés par la direction en début de saison. Les dirigeants stéphanois souhaitaient remonter immédiatement en Ligue 1, mais les Verts devraient lutter pour leur maintien en Ligue 2 cette année. Malgré un début de saison difficile, certains joueurs parviennent à sortir du lot. C’est notamment le cas de Benjamin Bouchouari et Jean-Philippe Krasso. L’attaquant de l' ASSE est le meilleur buteur de Ligue 2 avec 8 réalisations en 12 matchs cette saison.

L’international ivoirien s’est rendu indispensable dans le onze de Laurent Batlles et sa situation contractuelle inquiète les dirigeants stéphanois. Jean-Philippe Krasso est en fin de contrat avec l’AS Saint-Etienne en juin prochain et les négociations entre les deux parties n’avancent pas. Selon les informations du Progrès, l’international ivoirien a refusé de prolonger son contrat ces dernières semaines. Le meilleur buteur de Ligue 2 pourrait donc quitter l' ASSE lors du mercato hivernal pour éviter un départ libre l’été prochain. Un gros coup dur en perspective pour l’AS Saint-Etienne dans la lutte pour le maintien. Le Montpellier HSC est très intéressé par son profil et les Héraultais pourraient transmettre une première offre à l' ASSE dans les prochaines semaines.

Les mauvaises nouvelles s’accumulent ces derniers jours pour l’ ASSE. Après la défaite face à Metz, Jean-Philippe Krasso a mis fin aux négociations concernant une prolongation de contrat. Les Verts sont actuellement 19es de Ligue 2, très loin de la lutte pour la montée en Ligue 1. Cette situation a pu influencer le choix de Jean-Philippe Krasso qui souhaite passer un cap à 25 ans. Quelques mois après la fuite de talents due à la descente en Ligue 2, l’ASSE pourrait de nouveau perdre un joueur important. L’AS Saint-Etienne souhaiterait réagir en recrutant quatre à cinq joueurs cet hiver pour éviter une deuxième relégation en deux ans.