ASSE : Une absence confirmée à Saint-Etienne avant Rodez

Publié par Enzo Vidy le 09 novembre 2022 à 13:09

Déjà forfait pour le déplacement à Metz il y a deux jours, un taulier de l' ASSE est également absent pour la réception de Rodez samedi prochain.

Rien ne va plus à l'AS Saint-Etienne. Encore battus lundi à Metz 3-2, les Verts occupent désormais la 19e place du championnat avec le même nombre de points que Niort, dernier de Ligue 2. Malgré de nombreuses situations, les hommes de Laurent Batlles se sont montrés particulièrement faibles en défense, et également au milieu de terrain où seul Benjamin Bouchouari a réussi à ne pas passer au travers. Cette faiblesse dans l'entrejeu peut s'expliquer par l'absence de Thomas Monconduit, blessé et indisponible pour cette rencontre.

Malheureusement pour les Stéphanois, il faudra encore se passer de ses services lors de la réception de Rodez samedi prochain. En effet, Thomas Monconduit n'est pas remis et est d'ores et déjà forfait pour cette rencontre. Reste à savoir désormais ce que va faire Laurent Batlles pour ne pas faire face à ce même problème dans l'entrejeu de l'AS Saint-Etienne.

ASSE : Un dernier match pour espérer passer la trêve hors de la zone rouge

L'espoir est mince, mais c'est encore possible mathématiquement parlant. En cas de victoire de l' ASSE face à Rodez et une victoire de Niort face à Nîmes, les Verts pourraient remonter à la 16e place du classement, et éviter d'être dans la zone rouge lors de la Coupe du Monde. Cependant, ceci est le meilleur cas de figure possible. Et en ce moment avec l'AS Saint-Etienne, il vaut mieux se concentrer sur le pire scénario, qui serait une défaite des Verts à domicile face à Rodez, et un nul ou une victoire de Niort face à Nimes. Dans ce cas-là, les Stéphanois seraient condamnés à passer la trêve à la toute dernière place du classement de Ligue 2.

Il est donc nécessaire de gagner samedi après-midi, d'autant plus que le public sera présent à Geoffroy-Guichard, et qu'une nouvelle défaite pourrait faire naître de nouvelles tensions entre joueurs et supporters.